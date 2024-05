"Você tem fungos nos joelhos?", o novo visual de espartilho de Kim Kardashian que dizem ser "perturbador"

A celebridade surpreendeu com um visual estranho com espartilho que compartilhou em suas redes sociais

Kim Kardashian é uma das celebridades mais polêmicas, juntamente com suas irmãs Khloé, Kourtney, Kylie e Kendall, e constantemente recebem críticas por seus looks, figura, imagens, maternidade e muito mais.

Recentemente, a socialite causou polêmica por seu visual no MET Gala, onde mais uma vez, usou um vestido com corset apertado que fez sua cintura parecer minúscula, o que levou as pessoas a afirmarem que não é saudável para ela e não é um bom exemplo para as jovens.

Além disso, os sapatos que ela usava naquele dia não tinham salto, o que tornava muito difícil caminhar, e dizem que ela está cada vez mais usando roupas excêntricas e polêmicas.

Agora, a famosa exibiu outro visual com corset em suas redes sociais que também foi rejeitado e gerou polêmica.

O novo visual de espartilho de Kim Kardashian que gerou rejeição

Através de suas redes sociais, Kim Kardashian compartilhou um novo visual que gerou polêmica, pois foi considerado “estranho” e “desagradável”.

A socialite vestia um look com espartilho preto, suéter e uma espécie de meia-calça com buracos nos joelhos e luvas do mesmo tom muito estranhas.

“O Halloween está muito longe de Kim”, “Esta é uma mensagem horrível para enviar às suas filhas e outras mulheres jovens. Não é saudável”, “que olhar perturbador”, “Faça algo de bom para a humanidade e vá embora”, “você tem fungo nos joelhos, não entendo esse olhar, é nojento e nojento”, “É absolutamente nojento? horrível”, “Ela vai ter sérios problemas com os órgãos internos” e “Esses joelhos estão desgastados para mim 😂despeça seu estilista”, foram alguns dos comentários online.

Kim Kardashian Instagram (@kimkardashian/Instagram)

Embora a celebridade não tenha especificado sobre o que era seu visual, ela escreveu “Margiela Boneca Quebrada”, desenhado por John Galliano, que projetou seu vestido e visual no MET Gala, em uma aparente prova de figurino.