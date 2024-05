‘Suruba satanista’: Foi assim que o cantor Leonardo definiu o show de Madonna

O show de Madonna na praia de Copacabana, realizado no dia 4 de maio, segue dando o que falar entre anônimos e famosos. Dessa vez, quem opinou sobre a apresentação foi o cantor sertanejo Leonardo, que não poupou palavras ao criticar a apresentação.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Quem, Leonardo foi questionado sobre o que achou do show de Madonna, que reuniu 1,6 milhão de pessoas nas areias da praia de Copacabana. Em sua resposta, ele não segurou as palavras ao definir a apresentação da Rainha do Pop como uma “suruba em um palco”.

“A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo não é show, aquilo é uma suruba. Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz em uma casa de swing”, afirmou Leonardo pouco antes de ressaltar que, apesar de ter críticas ao show de Madonna, a considera uma grande cantora.

“Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós, meros mortais, para falar de uma cantora como Madonna, né?! Com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz”.

Satanista?

Apesar de ressaltar a postura de Madonna como cantora, Leonardo não parou com as críticas e reforçou não ter aprovado grande parte da apresentação da Rainha do Pop visto que “muita coisa ali era satanista”. Segundo ele, partes da apresentação da cantora são “voltadas para o Diabo”.

“É muita coisa errada, eu acho. Eu acho, a minha opinião. A performance da Madonna, a cantora, é demais. É maravilhosa. Agora, o contexto em si, com o satanismo junto, para mim, eu sou cristão, então eu não gosto, entendeu? Estou falando o que eu acho”.

Pouco tempo depois de Leonardo emitir sua opinião sobre o show de Madonna, o cantor foi alvo de críticas por pessoas que relembraram uma polêmica recente envolvendo o figurino utilizado por suas bailarinas durante seu show, Cabaré. Um vídeo viral levantou boatos de que as dançarinas se apresentariam sem calcinha nos shows do sertanejo. Na época, as bailarinas gravaram um vídeo falando sobre as polêmicas e afirmaram que o vídeo que viralizou estava completamente editado para borrar os contornos das calcinhas que compõe o figurino.