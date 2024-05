Substituta de Renascer chama galã de Todas as Flores para o elenco

Quando Marcos Palmeira se despedir de Renascer, galã de Todas as Flores será o protagonista da novela Mania de Você

O ator Nicolas Prattes está no elenco de Mania de Você, novela substituta de Renascer. O galã de Todas as Flores (2022) aceitou o convite de João Emanuel Carneiro para viver Rudá, o mocinho que será preso injustamente na novela.

Com isso, o ator assume o personagem que seria feito por outro galã das novelas da Globo e vive um triângulo amoroso complicado na próxima novela das 21 horas.

Segundo o site TV História, Nicolas Prattes já estava certo na novela que vai substituir o remake de Renascer, na TV Globo. O diretor Carlos Araújo, que trabalhou com o galã nas novelas Todas as Flores e Éramos Seis (2019), era o maior interessado na contratação.

Depois de Diogo em Todas as Flores, Nicolas Prattes foi escalado para ser o mocinho de Mania de Você, novela substituta de Renascer (Divulgação/Globo)

Se nada mudar no roteiro, o personagem de Nicolas Prattes tem um romance avassalador com Viola (Gabz), que vive infeliz em seu casamento com Mavi (Chay Suede) e acaba se apaixonando pelo mocinho de Mania de Você.

Mas, além da infidelidade com o marido, que é o grande vilão da próxima novela escrita por João Emanuel Carneiro, o relacionamento extraconjugal de Viola deixa Luna (Agatha Moreira), sua grande amiga, arrasada.

O que a personagem de Gabz não sabe é que Luna é perdidamente apaixonada por Rudá. A situação abala o relacionamento das duas, que viram inimigas quase que mortais.

Antes de Mania de Você, novela substituta de Renascer, Nicolas Prattes viveu o protagonista Miguel, em Fuzuê. Ele trabalhou ao lado da atriz Giovana Cordeiro, que viveu a mocinha Luna (Divulgação/Globo)

Já Mavi, que descobre a traição da esposa, arma para Rudá e coloca o mocinho da novela na cadeia. Após a prisão, Viola se torna uma renomada chef de cozinha e vive um romance com Rudá.

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados no elenco da novela Mania de Você, que estreia em setembro de 2024.

*As informações sobre os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar por causa das decisões tomadas nos bastidores da Globo.