Séries que com estreia em maio na Netflix

Maio chegou com tudo para te manter grudado na tela com as estreias que a Netflix tem guardadas na manga. Entre dramas intrigantes, comédias irresistíveis, conteúdos para crianças e até um reality show que desafiará tudo em que você acredita, a plataforma de streaming incluirá em seu catálogo um pouco de tudo para garantir horas de diversão. Então, preste atenção, pois este mês promete ser inesquecível.

ANÚNCIO

Surpreenda-se com estas séries que chegam em maio na Netflix

Um Homem Sem Filtros

Uma série sul-coreana que conquistou os corações dos espectadores na Netflix. A trama segue a vida de um locutor respeitado que de repente perde a capacidade de se autocensurar em seu programa, o que o leva a uma jornada emocionante e cheia de reviravoltas inesperadas.

A série, dirigida por Jang Ji-yeon e escrita por Choi Kyung Sun, apresenta um elenco estelar que inclui Ko Kyoung-Pyo, Kang Han-Na, Joo Jong-Hyuk e muitos outros talentos. Com uma mistura perfeita de comédia e drama, esta promete ser uma experiência incrível.

Um Homem Por Inteiro

Séries Um Homem Por Inteiro (Netflix)

Jeff Daniels, Diane Lane e Tom Pelphrey estrelam esta série, criada e escrita por David E. Kelley, baseada no romance de Tom Wolfe de 1998, ‘A Man in Full’. Em Atlanta, um magnata imobiliário enfrenta inimigos implacáveis e recorre a medidas extremas para recuperar sua antiga glória quando seu império começa a desmoronar.

Super Ricos na Coreia

Sobre o que é? Este reality mostra vidas tão cheias de opulência que parecem irreais. Um bilionário de Cingapura, o herdeiro de uma marca de luxo italiana, um membro da aristocracia paquistanesa, a Kim Kardashian do mundo árabe com 50 milhões de seguidores e uma viciada em compras no estilo Paris Hilton.

Bridgerton (terceira temporada)

Séries Bridgerton 3 (Netflix)

A adaptação da série de livros de Julia Quinn gerou grande agitação e fascínio, cativando milhões de espectadores na Netflix. Desde o seu lançamento, a série conquistou os corações dos fãs de romance histórico com sua combinação singular de intriga, elegância e paixão desenfreada.

Embora inicialmente os fãs tenham ficado furiosos com a decisão dos criadores de mudar a ordem dos livros, a Netflix finalmente gerou empolgação pela terceira temporada que se concentrará no romance de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), desviando-se da ordem estabelecida nos livros de Julia Quinn nos quais a série é baseada.

The 8 Show

The 8 Show é uma próxima série original da Netflix da Coreia do Sul que promete muito com uma trama cheia de suspense. A série apresenta um elenco repleto de estrelas que os amantes de k-dramas reconhecerão.

“Oito pessoas que precisam de dinheiro são recrutadas para participar do reality show Money Game. As 8 pessoas ficarão hospedadas no estúdio, que consiste apenas de paredes de concreto. Se conseguirem resistir por 100 dias, poderão dividir o prêmio vencedor de 44,8 bilhões de won em partes iguais. Mas tudo o que gastam, incluindo necessidades como comida, água e eletricidade, custa 1.000 vezes mais do que os preços normais e é deduzido do prêmio vencedor”.

Eric

Serie (Netflix)

Esta cativante história explora as complexidades da perda, culpa e redenção, em meio a uma cidade vibrante mas perigosa. Em uma tentativa desesperada de encontrar seu filho, Vincent embarca em uma jornada tumultuada pelas sombrias ruas de Nova York nos anos 80. Enquanto luta contra seus demônios internos e contra o tempo, a única esperança de Vincent reside em trazer seu filho de volta para casa com a ajuda de um fantoche azul imaginário chamado Eric.

Jurassic World: Teoria do Caos

Esta série animada, embora tecnicamente nova, também é uma continuação de Jurassic World: Acampamento Jurássico, que estreou pela primeira vez em 2020 e se estendeu por cinco temporadas (+ um especial adicional) até 2022. Teoria do Caos segue Darius Bowman, um jovem paleontólogo da série original que descobre que há dinossauros vivos vagando pelas florestas da Califórnia. Ambientada seis anos após os eventos em Acampamento Jurássico, os membros dos ‘Seis de Nublar’ lutam para encontrar seu lugar fora das ilhas, navegando por um mundo agora cheio de dinossauros e pessoas que desejam prejudicá-los. Com as vozes de Paul-Mikel Williams como Darius e Sean Giambrone como Ben. Animado pela DreamWorks Animation para Amblin & Universal. Embora esta série continue sendo principalmente destinada a crianças, parece um pouco mais sombria e talvez mais assustadora do que Acampamento Jurássico.