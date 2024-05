Rolou ménage? Gracyanne Barbosa revela a verdade sobre encontro entre ela, Belo e Adriano

A participação da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa no podcast PodCats segue dando o que falar. A entrevista, que foi exibida no último dia 08 de maio, abordou tópicos sensíveis para a musa e também serviu para esclarecer antigos, e polêmicos, boatos sobre seu relacionamento com Belo. Uma das primeiras polêmicas esclarecidas pela influenciadora foi justamente a de que ela e Belo teriam feito um ménage com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

Segundo publicado pelo portal Metrópoles, ao ser questionada sobre essa situação, Gracyanne foi direta: “É uma coisa muito louca! Adriano é muito nosso amigo, o Belo conhece ele há muitos anos, eu conheço desde que eu dançava no Tchakabum. Fazia show nas festas dele. E aí, do nada sai essa notícia. Eu vi, mas achei que fosse outra coisa”.

Segundo ela, após passado o susto com a história, vieram as risadas: “É muito surreal. Esse tipo de notícia é ruim, mas a gente riu. Eu não estava com o Belo, mas quem estava comigo deu risada, achou absurdo”.

Desabafos emocionados

Além de esclarecer algumas polêmicas envolvendo seu relacionamento, como o próprio “ménage” e a proibição de engravidar por conta do contrato publicitário com uma marca, Gracyanne também se emocionou ao falar sobre o fim de seu casamento com Belo, noticiado há algumas semanas.

Em sua fala, a influenciadora reforçou que o desgaste na relação se deu devido ao distanciamento entre o casal. “Ele também estava assim, sentindo que a gente estava distante, eu falei ‘ah, a gente não brigava nunca e a gente começou a brigar sem motivo’, mas porque faltou diálogo. Eu tenho consciência de que errei muito nessa parte”.

Ainda durante a participação no PodCats, Gracyanne também revelou que se arrependeu de seu caso com o personal trainer Gilson de Oliveira, e disse que Belo sabia do relacionamento enquanto ela não procurou saber se ele se relacionava com outras pessoas.