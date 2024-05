Quais músicas de “The Tortured Poets Department” foram incluídas na nova fase da Eras Tour de Taylor Swift?

Taylor Swift levou sua Eras Tour para uma nova fase com o lançamento das músicas de seu último álbum, “The Tortured Poets Department”, durante seu show em Paris. A Paris La Defense Arena foi tomada pela emoção quando Swift deu início a essa nova fase da turnê, tocando ao vivo várias músicas do álbum duplo.

ANÚNCIO

A noite foi cheia de surpresas para os fãs da cantora, pois essa mudança dramática no setlist da turnê Eras ocorreu depois que Swift encantou os fãs ao redor do mundo com uma seleção de músicas de seus álbuns anteriores, incluindo sucessos de "Lover", "Fearless", "Red", "Speak Now", "Reputation", "Folklore" e "Evermore".

Taylor Swift abre espaço na Eras Tour

As novas músicas do "The Tortured Poets Department" adicionaram uma nova camada de emoção e energia ao show, com Swift levando os espectadores a uma jornada emocional através de suas letras profundas e melodias cativantes, incluindo "But Daddy I Love Him", "So High School" e "Who's Afraid of Little Old Me".

Mas isso não foi tudo, a cantora também adicionou “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived” e “I Can Do It With a Broken Heart” ao setlist de sua bem-sucedida turnê. Além de estrear as músicas do novo álbum, Swift também surpreendeu os fãs com outras mudanças.

Removendo músicas como “The Archer”, “Long Live”, “‘Tis the Damn Season”, “Tolerate It”, “The 1″ e “The Last Great American Dynasty”. Essas mudanças refletem a constante evolução da Eras Tour e a habilidade de Swift em manter seu público animado e engajado em cada apresentação.

Taylor Swift reinventa sua turnê Eras Tour

Os fãs que assistiram ao concerto em Paris também testemunharam impressionantes mudanças de figurino e visuais impactantes que acompanharam as performances de Swift. Desde um vestido branco com escritos até um traje de corpo rosa e laranja brilhante, Swift deslumbrou o público com seu estilo único e sua presença cênica impecável.

A estreia das músicas de “The Tortured Poets Department” na turnê Eras marca um emocionante novo capítulo na carreira de Taylor Swift e deixa os fãs ansiosos por mais surpresas e momentos memoráveis nos próximos shows da turnê. Com sua habilidade de se reinventar, Swift continua mostrando do que é capaz.