Os detalhes da viagem do príncipe Harry à Nigéria após a escala secreta de Meghan Markle em Londres

(Andrew Esiebo/Getty Images for The Archewell F)

Numa reviravolta surpreendente, o príncipe Harry cancelou o restante de sua visita à sua terra natal, Inglaterra, e partiu para a Nigéria com sua esposa, Meghan Markle, que teria feito uma escala em Londres sem que ninguém soubesse. A turnê durará três dias e, embora não seja oficial, tem certa importância real significativa.

Os duques de Sussex aterrissaram em terras africanas nesta sexta-feira e participaram de seu primeiro evento, onde foram agraciados com colares tradicionais e uma vistosa cerimônia de boas-vindas.

O que os duques de Sussex estão fazendo na Nigéria?

De acordo com a imprensa britânica, o casal querido está no país africano para conhecer a cultura e realizar trabalhos sociais, como Harry e Meghan costumam fazer, assim como outros membros da realeza.

Depois de terem descansado da viagem por algumas horas, os Sussex se reuniram com funcionários e alunos da Academia Wuse Lightway, uma escola apoiada pela Archewell, a Fundação criada pelos Duques. Eles conversaram com as crianças sobre saúde mental, e Harry contou como, quando se perde um ente querido, não se sabe a quem ou a quê recorrer para acalmar tanta dor.

"Demasiadas pessoas não querem falar sobre isso porque é invisível, algo que está em sua mente e que não pode ser visto. Não é como uma perna quebrada, não é como um pulso quebrado, é algo sobre o qual ainda estamos relativamente inseguros, mas cada pessoa nesta sala, desde a mais jovem até a mais velha, cada pessoa tem saúde mental”, disse Harry.

Após isso, eles têm programado se encontrar com militares feridos que estão se recuperando em um hospital. Também participarão de uma palestra da organização beneficente Nigéria: Invictus, que colabora com os Jogos Invictus, bem como uma recepção onde as famílias dos militares serão homenageadas.

Meghan, por sua vez, será a única anfitriã de um evento de liderança feminina que contará com a Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. No domingo, último dia de sua visita, o casal participará de um acampamento de basquete com os Gigantes da África, seguido por uma recepção cultural e um evento de polo para arrecadação de fundos.