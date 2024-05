Os beijos de Susana Vieira nas novelas da Globo: ‘Tem melhores e piores’

A atriz Susana Vieira soltou o verbo ao falar sobre o famoso beijo de novela. Durante o Conversa com Bial, desta quinta-feira (09), a famosa deixou claro que com ela acontece apenas beijos verdadeiros.

ANÚNCIO

“Tem beijos melhores e piores, mas os beijos são reais”, afirmou a famosa que foi questionada por Pedro Bial. Susana Vieira ainda definiu que “beijo técnico é feio”.

Ao longo da entrevista na Globo, Susana declarou seu amor pelo ator Tarcísio Meira, que faleceu em agosto de 2021. A atriz disse que o marido de Glória Menezes foi quem a “ensinou a beijar na boca”.

Tarcísio Meira foi o primeiro homem que Susana Vieira beijou na televisão (Reprodução/Instagram)

Susana, porém, deixa claro que a sua primeira cena de beijo com Tarcísio Meira foi feita com a esposa ao lado: “O Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca, com a Glória perto, eu morria de medo”.

Ela encerrou sua fala sobre o ator afirmando que o marido de Glória Menezes foi um “homem maravilhoso, divino e o maior galã da televisão brasileira”.

A atriz Susana Vieira e os bastidores das novelas da TV Globo

Com inúmeros personagens e novelas de sucesso, a atriz revelou no último Conversa com Bial os problemas que ocorrem nas cenas de beijo.

Susana Vieira relembra descoberta de câncer e vontade de viver: “quer fazer todas as loucuras” Imagem: reprodução O Globo/Rede Globo

Segundo a atriz, os homens são os que mais sofrem com as cenas quentes: “O pior são os homens. Eles têm o problema de serem pegos sem estar no momento de tesão, no sentido descanso. E todos os casados, se travavam”.

Susana Vieira revelou ainda que alguns atores tinham ereção ao longo da cena: “Acontecia de você acabar tendo um caso com a pessoa. Não quero dizer que é todo mundo”, comentou a famosa.

Além da TV Globo, o programa Conversa com Bial é exibido no canal pago GNT.