O Rei Charles faz o pior desdém a Harry: concede a William um título que era para ele

(WPA Pool/Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / Getty Images)

O Príncipe William assumirá na próxima semana o cargo de Coronel Chefe do antigo regimento, um título concedido pelo rei Charles III, que originalmente era destinado ao seu irmão, o Príncipe Harry, que serviu nesse regimento até 2014.

Charles III: a nova afronta ao príncipe Harry

Trata-se de uma consequência derivada de sua renúncia em continuar fazendo parte da monarquia e, portanto, em desempenhar funções oficiais e cargos em representação da família real.

Foi assim que anunciou o Palácio de Buckingham, destacando que o príncipe de Gales receberá o testemunho de seu pai, que ocupou o cargo por 31 anos, quando ainda era um príncipe. Além disso, a nomeação coincide com a chegada do príncipe Harry ao Reino Unido, que participará dos eventos comemorativos do décimo aniversário dos Jogos Invictus.

Príncipe Harry e Príncipe William

No entanto, esta não é a única má notícia que o duque de Sussex recebe nas últimas 24 horas. Também foi divulgado que o rei Charles III não se encontrará com ele desta vez.

O soberano britânico concede um novo título ao príncipe William, mas deveria ter sido dado ao duque de Sussex

O monarca optou por dar prioridade à sua agenda e, nesta quarta-feira, 8 de maio, presidiu à primeira festa realizada nos jardins do Palácio de Buckingham. O evento ocorreu algumas horas antes do duque de Sussex ir à Catedral de São Paulo para participar do serviço de Ação de Graças em homenagem aos Jogos para veteranos.

Rei Charles III (Getty Images)

Após vários meses focado em sua recuperação após ser diagnosticado com câncer, o rei Charles III começa a retomar suas responsabilidades reais, mas apesar de estar a poucos quilômetros de distância, ele não se encontrará com seu filho mais novo: “Normalmente, Harry está a 8.000 quilômetros de seu pai, na Califórnia. A feliz coincidência fará com que na quarta-feira estejam a apenas três quilômetros de distância”, revelou uma fonte ao ‘The Sun’.