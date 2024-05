O Papa Francisco ator? Whoopi Goldberg o convidou para participar de “Mudança de Hábito 3″

Na sua participação no programa Tonight Show, nesta quarta-feira, 8 de maio, Whoopi Goldberg confirmou que a ideia da realização de “Mudança de Hábito 3″ está ganhando cada vez mais força, apesar de já terem passado mais de 30 anos desde a estreia da segunda parte da saga.

Mas o que mais surpreendeu Jimmy Fallon, os milhares de telespectadores e o mundo do entretenimento foi que a famosa atriz de 68 anos afirmou que sua principal intenção é contar com a participação do Papa Francisco como ator.

Em dezembro de 2023, a americana e o Sumo Pontífice conseguiram se encontrar, após dez anos de tentativas por parte da atriz: “Sinto que preciso agradecer a ele. Por cerca de dez anos, tentei me encontrar com ele. Sempre que esse encontro estava prestes a acontecer, algo acontecia e acabava sendo cancelado”.

O plano de Whoopi

Goldberg detalhou que, em sua reunião com o Papa, ele confessou seu fanatismo por ambos os filmes de comédia em que ela atua como uma freira improvisada. Foi nesse momento de elogios que ela aproveitou para expressar a ideia de sua aparição em uma hipotética terceira parte da história.

"Eu disse a ele: 'Você sabe, estamos tentando ajudar a trazer as irmãs para o Século XXI'. Ofereci a ele para fazer isso, e ele me disse que tudo depende de como estiver sua agenda naquele momento", surpreendeu Goldberg com suas palavras ao famoso apresentador e humorista.

Sendo mais profunda, Whoopi não perdeu a oportunidade de expressar sua opinião pessoal sobre o religioso argentino: “Eu gosto dele. Eu sei que há pessoas que se incomodam, porque ele diz algumas coisas que alguns não consideram corretas, mas eu sim. Ele é o Papa. E ele nos diz: ‘Damos as boas-vindas a todos. Queremos que todos estejam em nossa festa. Não vamos te julgar. Apenas Deus te julga”.