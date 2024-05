No Rancho Fundo: Quinota e Arthur transam pela primeira vez na novela

Quinota (Larissa Bocchino) perde a virgindade com Artur (Tulio Starling) na novela No Rancho Fundo

A primeira noite de amor de Quinota (Larissa Bocchino) e Arthur (Túlio Starling), em No Rancho Fundo, está prevista para acontecer durante a viagem do casal para o Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

A Globo não entra em muitos detalhes desta cena, mantendo tudo em segredo. Mas, até onde foi revelado, a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) viaja com o amado para o Rio de Janeiro em busca dos documentos que comprovam que as terras da gruta azul são mesmo de sua família.

Na novela No Rancho Fundo, Quinota (Larissa Bocchino) e Artur (Tulio Starling) transam durante viagem ao Rio de Janeiro (Léo Rosario/Globo)

Na viagem, o par romântico de No Rancho Fundo chega a ficar em quartos separados, mas eles não conseguem dormir e juntos deixam o quarto e admitem que preferem ficar juntos. Mesmo descumprindo um combinado com a família Leonel.

Que horas começa No Rancho Fundo na Globo?

Seguindo a grade horária divulgada pela Globo, a novela de Mario Teixeira vai ao ar por volta das 18h25, após o capítulo de Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo.

Quando Quinota e Arthur transam na novela da Globo?

Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Quinota encontra Arthur no corredor do hotel e diz que não consegue pegar no sono. A personagem de Larissa Bocchino diz que nunca dormiu longe das irmãs.

Na novela No Rancho Fundo, Marcelo (José Loreto) consegue roubar a turmalina paraíba de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) (Fabio Rocha/Globo)

Com isso, Arthur e Quinota dormem no mesmo quarto e a primeira transa do casal acontece e a filha de Zefa Leonel perde a virgindade. Os dois acordam juntos e felizes no dia seguinte.

O elenco da novela No Rancho Fundo conta com Larissa Bocchino, Túlio Starling, Andrea Beltrão, Alexandre Nero, José Loreto, Luisa Arraes, Debora Bloch, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Alejandro Claveaux, Clara Moneke, Welder Rodrigues,Titina Medeiros, Thardelly Lima, Igor Jansen, Heloísa Honein e Guthierry Sotero.

*As informações sobre os capítulos de No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.