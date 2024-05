“Não autorizo que toque nos meus lábios”: Pedro Pascal enlouqueceu as redes sociais

Pedro Pascal mais uma vez revolucionou os usuários das redes sociais, pois algumas fotos do chileno beijando uma atriz famosa dos Estados Unidos vazaram.

ANÚNCIO

Sim, nas últimas horas, surgiram na internet imagens do protagonista de "The Mandalorian" com Dakota Johnson, que são a primeira visão do próximo filme da A24, no qual ambos co-protagonizarão.

O filme se chama "Materialists", produzido pela A24, conhecida por sucessos como "Civil War" e "Everything, Everywhere, All At Once".

Recomendado:

No elenco, Pedro irá compartilhar com outros rostos de Hollywood, incluindo Chris Evans, Zoë Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson e Marin Ireland.

Foi confirmado por várias fontes de entretenimento, acalmando o ambiente para os fãs do ator, uma vez que a vida amorosa de Pascal ainda é um mistério para todos.

As reações dos seus fãs

No entanto, apesar de ser uma cena de sua nova produção, os fãs de Pedrito enlouqueceram e reagiram às imagens em várias redes sociais.

Algumas estavam com ciúmes porque outra pessoa beijou o chileno, enquanto outras estavam felizes por este novo projeto que inclui a protagonista de "50 tons de cinza".

"Que vontade de ser Pedro Pascal para beijar a Dakota Johnson e que vontade de ser Dakota Johnson para beijar a Pedro Pascal"; "Dakota está filmando um filme e preferiu beijar Chris Evans a Pedro Pascal HAHAHAHA essa mulher vai com tudo em seus filmes"; "Não autorizo que Dakota Johnson toque o rosto e os lábios de Pedro Pascal"; "Chile venceu"; "Que vontade de ser Dakota Johnson e dizer 'eu beijei o Pedro Pascal'"; "Vamos ter um filme estrelado por Pedrito Pascal, Dakota Johnson e Chris Evans. As chilenas bissexuais e bonitas já venceram", foram alguns dos comentários na rede social X.

Reacción beso Pedro Pascal y Dakota Johnson

Reacción beso Pedro Pascal y Dakota Johnson

Reacción beso Pedro Pascal y Dakota Johnson

Pedro Pascal e Dakota Johnson Paparazzi

Pedro Pascal e Dakota Johnson Relação amorosa

Holywood Cinema

Dakota Johnson Ui

Chile Amor

Reacción beso Pedro Pascal y Dakota Johnson

Pedro Chile

Ui Amor