Linha Direta explode na audiência e web questiona como Tânia está foragida

A Guarda do Neto é o 4º caso de Pedro Bial no Linha Direta de 2024

O 4º caso do Linha Direta fez a Globo bater os 11,8 pontos de audiência, às 23h30 desta quinta-feira (09). Mas, o episódio A Guarda do Neto fez a web questionar como Tânia está foragida desde 2007, quando o crime aconteceu.

Enquanto o programa de Pedro Bial acontecia na Globo, o telespectador ficou chocado ao descobrir que o neto de Tânia de Lorena mantém contato com a avó, mesmo depois dela ter matado a própria filha.

“O neto tem contato com o assassino da mãe e nunca denunciou para polícia?”, perguntou uma pessoa no X, usando a hashtag do Linha Direta.

como esse demônio dorme? a mulher destruiu a vida da filha.

#LinhaDireta https://t.co/38YO0gK0G3 — Camila 🌵 (@Camila_Soars) May 10, 2024

Uma outra fã do programa da Globo ficou sem entender como a polícia não consegue encontrar uma pessoa que se comunica com o neto: “Como ela se comunica com o neto e ninguém acha a maldita?”.

Outro ponto chocante do 4º episódio do Linha Direta foi o fato de Tânia e o marido continuarem sua vida como se nada tivesse acontecido: “O casal levando uma vida normal e ela ainda mantendo contato com o neto”.

Há um fã do programa que chegou a conclusão que Tânia é uma mulher obcecada pelo neto: “Ela diz que não pode se entregar para não perder ele”.

Vamos prender essa delinquente Tânia assassina #LinhaDireta pic.twitter.com/XuzFxurzTl — Febrônio índio do Brasil 🇧🇷 (@Gonzaga033) May 10, 2024

O comportamento do neto de Tânia, no capítulo A Guarda do Neto, também foi visto como estranho por parte do telespectador do Linha Direta. Uma fã do programa disse que o jovem deu “respostas muito secas”.

Ela disse ainda que ele não queria colocar a avó na cadeia: “Se quisesse dava pra fazer um bem bolado com a polícia”.

O 4º caso do Linha Direta em 2024

O Linha Direta acompanhou o crime cometido por Tânia de Lorena, que está foragida e é acusada de assassinar a própria filha, com a ajuda do companheiro, para ficar com a guarda do neto, Lucas.

tô muito triste depois desse linha direta, a dor de Juliana pela falta da mãe me destruiu... que a justiça seja feita por Andrea 😢🥀 #linhadireta pic.twitter.com/KtJ0u2F1sK — barbie g 🤍 (@hablabarbieg) May 10, 2024

Antes do crime que acabou com a felicidade de uma família do Paraná, Andrea vivia em harmonia com a mãe e o filho, mas um grave acidente de moto mudou tudo e ela foi morta aos 23 anos, em meio a uma disputa pela guarda do bebê.

Antes disso, Andrea foi morar com o pai, já que Tânia de Lorena afirmava não conseguir cuidar da filha. Mas, ela não queria ficar longe do neto e começou uma polêmica briga pela guarda do garoto.