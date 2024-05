Kate Middleton: após meses ausente, revelam quando a princesa aparecerá após seu câncer

A aparição de Kate Middleton em 2024 tornou-se a mais esperada do ano, pois foi capturada publicamente em dezembro de 2023 e desde então só foi vista em cartões postais e no vídeo lançado em 22 de março para revelar que ela está enfrentando o câncer.

ANÚNCIO

A princesa de Gales preferiu manter sua doença o mais privada possível, apesar de ser uma das personalidades mais importantes da coroa britânica. Embora nas redes sociais os seguidores da família real tenham pressionado para que ela se mostre e para saber que está tudo bem, ela tem feito vista grossa.

Já se passaram cinco meses desde que Kate se afastou de seus compromissos reais, situação que desencadeou milhares de especulações, chegando até mesmo ao mais dramático, com algumas pessoas afirmando que ela faleceu e que isso foi mantido em segredo, apesar de o príncipe William ter deixado claro que tudo está bem.

Kate Middleton e a data de seu retorno público

A aparição de Kate Middleton estava programada para depois da Semana Santa, devido à grande agenda real em meio às atividades católicas, que foram presididas pelo príncipe William e Camila Parker.

Agora surgiram rumores de uma possível nova aparição, pois de acordo com informações do Ministério da Defesa britânico, a futura rainha da Inglaterra irá participar de um importante evento militar em 8 de junho, o qual faz parte da grande celebração pelo aniversário do Rei Charles III, sendo o Trooping the Colour, evento sobre o qual têm havido diferentes fofocas.

E o rumor da presença da monarca surgiu novamente, apesar de alguns meses atrás o Palácio de Kensington ter desmentido o Exército ao afirmar que ela não faria parte.

Atualmente, a esposa do príncipe William está passando por quimioterapia preventiva e até mesmo afirmam que ela optou por não usar perucas como parte de sua coragem diante da difícil batalha que enfrenta, a qual foi um choque para toda a família real.

A notícia de sua aparição volta a surgir depois que detalhes sobre o que teria sido sua operação abdominal em meados de janeiro foram revelados, após um veículo de mídia italiano mencionar qual foi a equipe médica responsável por realizar a operação.

"A operação à qual a princesa de Gales foi submetida em janeiro passado em Londres foi realizada por uma equipe italiana do Policlínico Gemelli", expressaram.

Da mesma forma, o jornal La República afirmou que Giovanni Scambia, um ginecologista e diretor científico de uma policlínica, poderia ter feito parte da equipe médica que operou a pessoa real.