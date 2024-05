Jojo Todynho foi intimada a depor após caso de agressão na universidade? Entenda

A cantora Jojo Todynho teria recebido uma intimação para prestar depoimento sobre o suposto caso de agressão à estudante Gabriela dos Santos do Nascimento na porta da faculdade em que as duas cursam Direito. Conforme informações publicadas pelo Terra, Gabriela afirma que a funkeira a agrediu com um tapa na cara.

Segundo a publicação, a cantora precisará comparecer à Polícia para prestar esclarecimentos sobre dois processos movidos pela outra estudante, que afirma ter sido agredida e ameaçada pela cantora. Além das agressões e ameaças, Jojo também está sendo processada por danos morais.

A informação foi divulgada pelo colunista do iG, Gabriel Perline, que também revelou alguns pequenos detalhes do processo, no qual Jojo seria citada como uma “figura antissocial”. No boletim de ocorrência, é descrito que a discussão começou por conta de uma troca de mensagens no grupo da turma e se estendeu para a sala de aula: “Ela me acusou de tomar conta da vida dela, gritando em público para a sala escutar, tivemos uma breve discussão e a mesma saiu pelos corredores gritando. Não conformada, na hora de ir embora ela jogou uma piada e veio brigar comigo, me filmando. Discutimos e dali teve o momento da agressão, um tapa na minha cara”.

Jojo nega a intimação

Conforme publicado pelo Correio Braziliense, a cantora Jojo Todynho negou as afirmações de que teria sido intimada a depor na delegacia sobre o caso de agressão. A cantora foi direta: “Não recebi nada!”.

Ainda conforme a publicação, Jojo soube da acareação de seu caso através da nota publicada pelo colunista, e declarou que até o momento não recebeu qualquer tipo de contato judicial.

“Aqui na minha casa não chegou nada, hoje ainda é dia 8 de maio, vi que o Gabriel colocou lá que a acareação é dia 28 de maio, mas até agora não recebi nada”, declara a cantora.