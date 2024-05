“Isto não agrada nem a Bad Bunny nem a Shakira”: Lewis Hamilton passeia em seu carro com Kendall Jenner

A modelo Kendall Jenner viveu o susto de sua vida esta semana nas mãos do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Ele a levou para um passeio cheio de adrenalina, que com certeza a celebridade nunca esquecerá, tudo como parte da campanha da casa de moda Tommy Hilfiger primavera 2024, da qual Kendall é a imagem.

A irmã de Kim Kardashian aproveitou o Gran Prix de Miami, que aconteceu no último fim de semana, para dar emoção à sua vida e sentir a potência do carro Mercedes-AMG GT R, que estava sendo conduzido pelo lendário piloto.

Kendall não se limitou a assistir ao GP de Miami do paddock do estádio dos Dolphins, mas foi mais além e se lançou na pista para sentir a emoção de percorrer o circuito urbano e dar uma hot lap. A equipe Mercedes foi representada por Lewis e George Russell, que ligaram os motores de seus carros, com 585 cavalos de potência, levando a celebridade ao limite.

Jenner e Hamilton, ambos impecavelmente vestidos de branco e com o distintivo da Tommy Hilfiger, entraram no carro. "Estou aterrorizada", expressou a modelo enquanto se preparava para iniciar o circuito. O piloto acelerou e a adrenalina foi a protagonista, com Kendall gritando de emoção e medo, já que alcançaram alta velocidade, semelhante à das corridas.

"Não posso acreditar no que você está fazendo o tempo todo de novo não eu. (...) Eu te odeio Lewis!", disse a empresária entre risos nervosos. Enquanto ele se divertia vendo sua reação. Quando ela pensou que tudo havia acabado na primeira volta, Hamilton perguntou: "Vamos dar mais uma volta?". Ela brincou dizendo que estava prestes a chorar e que percorrer a pista não foi uma ideia saudável.

Alguns internautas afirmaram que essa proximidade entre as duas celebridades não seria do agrado de suas "parceiras": "Isso não agrada nem a Bad Bunny nem a Shakira", já que Hamilton foi vinculado à colombiana, enquanto o cantor manteve um relacionamento com Jenner.

Além disso, lembrou a Hamilton que na segunda-feira ele deveria comparecer ao MET Gala. Seus nervos estavam à flor da pele, mas ele também aproveitou. Ao descer, ele expressou: "Tudo foi incrível, mas foi aterrorizante". Jenner não foi a única a viver essa experiência, pois o cantor Ed Sheeran também se juntou à aventura e suou frio em seu passeio.

Ed subiu junto com Rusell. O rosto do artista era todo um poema. Ele ficou quase sem palavras e parecia bastante abalado. O piloto explicou a ele que naquele carro estavam se deslocando a cerca de 241 quilômetros por hora, mas que, na realidade, nas competições de Fórmula 1, atingem aproximadamente 338 km/h.

Ed mostrou como suas mãos estavam suadas, ao mesmo tempo em que não podia acreditar que havia se atrevido a embarcar para experimentar essa adrenalina. As celebridades gostaram muito.