Bebê Rena: a suposta assediadora contará sua versão em um programa de TV

Nesta quinta-feira, 9 de maio, às 20h no horário de Londres, o renomado jornalista britânico Piers Morgan estará exclusivamente com Fiona Harvey, a mulher acusada na série “Bebê Rena”, de ser a verdadeira perseguidora do comediante Richard Gadd.

Através das suas redes sociais, o editor e jornalista também dará à mulher de 58 anos a oportunidade de contar a sua versão dos acontecimentos, entrevista que, sem dúvida, é uma das mais esperadas por milhares de pessoas e que certamente gerará ainda mais controvérsia.

“Martha” da vida real

Uma das ficções mais vistas no universo do streaming nas últimas semanas tem gerado bastante incerteza e dúvidas após saber-se que os eventos da série são baseados em uma situação real.

Na época, Gadd indicou que, para evitar a exposição pública, não revelaria a identidade da assediadora nascida na Escócia, no entanto, o segredo durou pouco tempo.

A advogada Fiona Harvey se tornou o centro das atenções quando admitiu ser a mulher da ficção, mas ela mantém a hipótese de que todas as opiniões sobre ela são falsas. Ela afirmou em vários tabloides britânicos, como no caso do "The Daily Record", que na realidade é ela a vítima de tudo. Por isso, ela já indicou que está considerando a possibilidade de processar a Netflix e Gadd, já que tudo o que se vê "é uma invenção".

“A ‘Martha’ da vida real de Bebê Rena vem à tona e dá sua primeira entrevista televisiva sobre o bem-sucedido programa da Netflix. Fiona Harvey quer ter seu momento de ‘esclarecimento’. Será uma perseguidora psicopata?”, twittou Morgan, junto com uma foto em que ele aparece com a mulher.