As mudanças climáticas extremas no Brasil viram assunto em programa da Globo

Em meio ao desastre no Rio Grande do Sul, a Globo exibe nesta sexta-feira (10) um programa especial sobre as mudanças climáticas extremas que afetam o Brasil.

Nesta semana, o Globo Repórter vai de norte a sul do Brasil, onde as ondas de calor e tempestades têm sido cada vez mais frequentes e devastadoras.

No Rio Grande do Sul, onde a população voltou a sofrer com as enchentes, a equipe da Globo fez uma série de reportagens com pessoas que ainda se recuperavam das fortes chuvas de 2023, quando o Rio Taquari transbordou.

Enchentes devastaram cidades matando ao menos 100 pessoas no Rio Grande do Sul (Divulgação/Secom RS)

“Os prejuízos causados pelos eventos extremos são gigantescos”, afirma a repórter Graziela Azevedo.

Na noite de quinta-feira (09), o governo do Rio Grande do Sul atualizou as informações sobre a atual tragédia que atingiu o Estado e o número de mortos subiu para 107 e o de pessoas desaparecidas para 134. Em 2024, 431 municípios gaúchos e 1.742.969 pessoas sofreram com as mudanças climáticas.

Globo desvenda as mudanças climáticas no Brasil

A Amazônia também ganha espaço no Globo Repórter. O programa desta sexta-feira (10) mostra que a morte de botos no Lago Tefé aumentou. Em setembro de 2023, a região sofreu uma seca histórica e a temperatura do lago subiu, causando a morte de mais de 200 botos.

Desta vez, a equipe mostra o trabalho de pesquisadores que monitoram o Lago Tefé e conversam com ribeirinhos que jamais viram algo parecido na região. Especialistas alertam que vivemos um período muito preocupante com o aquecimento generalizado.

Imagem do satélite Landsat 8, da Nasa, mostra quando o Rio Guaíba tomou conta de Porto Alegre, no RS (Reprodução/Landsat-Nasa/Divulgação)

O programa mostra iniciativas para preservação das florestas e conta o que diz a ciência e a sabedoria dos povos originários. Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e filósofo, fala sobre a importância da conscientização.

O Cerrado do Brasil não foi esquecido. Os biomas ameaçados com nascentes e vegetação nativa em perigo também passam pelo Globo Repórter, que registra o desaparecimento de veredas fundamentais para o abastecimento de água no centro oeste agrícola.