“Alguém não vai gostar disso”, Shakira e Messi se unem e garantem que é sua grande vingança contra Piqué

Shakira está arrasando neste 2024 e há poucos dias brilhou no MET Gala com seu espetacular vestido vermelho, já apareceu em capas de revistas famosas como Marie Claire e tem uma turnê marcada para este ano na qual já vendeu datas de saída.

A famosa triunfa e dá o que falar no mundo inteiro, e recentemente surpreendeu ao aparecer com Messi, o que afirmam ser sua maior vingança contra seu ex, Piqué.

Shakira e Messi aparecem juntos e garantem que é sua grande vingança contra Piqué

Shakira apareceu recentemente em um comercial da Hard Rock, onde esteve junto com Noah Kahan, John Legend e Lionel Messi,e muitos afirmaram que Piqué com certeza estaria irritado.

E lembremos que, embora Piqué e Messi fossem grandes amigos, no ano passado soube-se que a relação deles terminou e o argentino chegou a considerar o espanhol um “Judas” devido à sua atitude após deixar o Barcelona Fútbol Club.

Agora, Shakira aparece ao lado de Messi neste comercial em que estão caminhando em um hotel e, embora estejam separados, estão no mesmo lugar e participando da mesma marca, o que tem gerado risadas entre os fãs de Shakira e Messi.

“SHAKIRA E MESSI? Em um mesmo comercial?! Conheço alguém que vai ficar muuuuito bravo quando ver isso 😂😂”, “Mas como é possível esse acontecimento? 😍😍 O Campeão do Mundo e a Rainha Latino-americana ⚽👑”, “alguém (Piqué) não vai gostar disso e nós amamos haha”, “Shakira e Messi juntos precisamos de algumas fotos juntos 😍❤️🙌”, “Shakira x Messi🔥é a dupla que precisávamos e não sabíamos”, “não só amo que estejam juntos, mas deve deixar Piqué chateado haha”, e “esta é a melhor vingança de Shakira a Piqué, com seu ex-amigo haha, eu amo”, foram algumas das reações nas redes.

Até mesmo os fãs pediram para que mostrassem algumas fotos da cantora e do jogador de futebol juntos enquanto gravavam o comercial, mas até o momento tais imagens não foram divulgadas.