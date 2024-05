A Netflix possui um catálogo secreto de séries e filmes coreanos

Pode ser que você pense que já explorou todos os filmes e séries em destaque na Netflix, no entanto, os títulos que aparecem na sua tela principal são baseados no seu histórico de visualização anterior ou no que você adicionou à sua lista, então você não está vendo o quadro completo.

Resulta que muitas séries estão ocultas, então você provavelmente está perdendo parte da diversão. Então, se você está curioso para saber do que se trata, continue lendo.

Para evitar uma busca interminável de conteúdo, existem vários códigos que você pode usar para acessar cada categoria através de uma URL específica. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o gênero que deseja ver e alterar os números no final da URL da Netflix. Depois de fazer isso, você pode explorar uma lista mais curta e encontrar seu nicho.

Os códigos secretos estão relacionados a gêneros específicos, que vão desde filmes franceses até dramas coreanos dos quais poucos falam e que valem a pena assistir.

Se estiver procurando produções coreanas, estes são os códigos que deve inserir:

Filmes coreanos: 5685

Séries coreanas: 67879

Garota do século 20

Um envolvente filme de drama e romance que segue a vida de Bo-Ra, uma jovem brilhante e carismática de 17 anos durante o ano de 1999. Bo-Ra se destaca no taekwondo e é membro do clube de rádio de sua escola. Tudo muda quando sua melhor amiga, Yeon-Du, pede ajuda para investigar Hyun-Jin, o garoto por quem está apaixonada. À medida que Bo-Ra se envolve na tarefa, ela começa a se apaixonar por Hyun-Jin também. No entanto, uma tragédia os atinge, separando-os e pondo fim à sua amizade e romance. Anos mais tarde, no século XXI, Bo-Ra recebe notícias de ambos, desenterrando memórias que ela pensava ter esquecido.

Na Palma da Mão

Um thriller intenso e cheio de perigo, baseado no romance japonês ‘Sumaho o otoshita dake’ de Akira Shiga, que já foi adaptado para as telas grandes como ‘Stolen Identity’ em 2018. Esta nova versão oferece uma narrativa angustiante que oscila entre o drama e o suspense policial. A história começa mostrando o lado positivo dos smartphones, usados para socializar, jogar videogames e fazer reservas. No entanto, Na-mi (interpretada por Chun Woo-hee) descobre o lado sombrio de ter um dispositivo móvel, depois de perdê-lo em um ônibus durante uma noite de diversão com suas amigas.

Em silêncio

Um filme que está gerando controvérsia nas redes sociais e está disponível na Netflix é ‘Em Silêncio’, baseado em fatos reais, é um drama estrelado por Gong Yoo, um dos atores mais renomados do país. O filme conta a história de abusos e maus-tratos em uma escola durante o período de 2000 a 2005, baseado em eventos reais que chocaram toda a nação. Com quase duas horas de duração, este filme oferece um olhar impactante sobre esses eventos.

Sweet & Sour

Um drama coreano que oferece uma mistura única de humor, inocência e drama. Esta comédia romântica explora o processo de apaixonar-se e desiludir-se de um casal comum na Coreia do Sul. ‘Sweet & Sour’ oferece uma visão honesta dos altos e baixos de um relacionamento sob a perspectiva de um casal jovem que luta para progredir em suas carreiras profissionais. Os desafios para conseguir melhores empregos e os sacrifícios diários podem testar até mesmo os relacionamentos mais sólidos, resultando em situações tanto cômicas quanto emotivas.