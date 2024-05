Superman: David Corenswet e Henry Cavill têm belezas comparadas

Uma era se fechou no universo do Superman e uma nova se inicia com David Corenswet, que recebe o testemunho de Henry Cavill como o super-herói. Desde o ano passado sabia-se que ele assumiria esse papel, que agora foi oficializado com a primeira foto do ator vestido com o clássico traje azul e capa vermelha.

De acordo com Quién, este processo de mudança é liderado por James Gunn, que recentemente revelou a primeira imagem do novo Superman, deixando os fãs entusiasmados com o que está por vir. Na foto capturada por Jessica Miglio, ele está sentado colocando suas botas, o que indica que ele está se preparando para o ‘reinício’ das atividades.

O novo filme contará com Rachel Brosnahan como Luisa Lane e um elenco estelar que inclui Nicholas Hoult como Lex Luthor. Este novo estágio do DCU será chamado Capítulo Um: Deuses e Monstros, e promete mostrar uma versão mais complexa do personagem em relação às outras que já vimos.

David Corenswet substitui Henry Cavill como Superman

Mas além dos aspectos técnicos e narrativos do filme, as internautas não puderam deixar de notar o protagonista, a quem David Corenswet dá vida e que já foi rotulado por muitas como ‘mais bonito’ que o próprio Cavill.

É conhecido por aparições em várias séries importantes como House of Cards, Elementary, The Politician, Hollywood e Lady in the Lake, além de fazer parte de diversos filmes.

Ele é originário dos Estados Unidos e, embora não desfrute da mesma popularidade de seu antecessor, ele tem se esforçado na academia para ganhar músculos para o personagem.

Ele mede 1,93 cm e não se sabe se tem parceiro(a), pois os detalhes de sua vida pessoal foram mantidos em sigilo devido à privacidade com a qual ele(a) se mantém longe das telas.

"Em DC eles sabem escolher seus personagens", "Entre Cavill e este é impossível decidir", "Imagine ter que substituir Henry Cavill e ser igualmente bonito", "Acho que ele é mais adequado para o personagem", foram alguns dos comentários na internet.