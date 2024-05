Sua vida está em perigo? Kris Jenner revela que tem um tumor e suas filhas já estão preocupadas

As Kardashian não seriam o que são hoje sem Kris Jenner, a matriarca e gerente de todo o grupo familiar, que as catapultou para a fama. Ela também conquistou o carinho do público através do reality show, onde mostra sua personalidade divertida e irreverente, embora um dos trailers recentes do programa de TV tenha deixado todos chocados.

No teaser da nova temporada de The Kardashians, a empresária fez uma revelação forte que deixou muitos em incerteza e desejando o melhor para sua saúde física.

Kris Jenner tem um tumor e isso é tudo o que se sabe

De acordo com o relatório da Quién, no vídeo promocional da nova temporada, Kris Jenner revelou às suas filhas que visitou seu médico de confiança e ele encontrou um tumor e um pequeno cisto.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o diagnóstico ou tratamento ao qual ela teria se submetido aos 68 anos, pois só se vê a imagem quando reúne três de suas filhas para dar-lhes a má notícia.

Kylie Jenner não consegue conter a tristeza e começa a chorar imediatamente. “Fizeram-me uma ecografia. Encontraram um cisto e um pequeno tumor”, diz, enquanto Khloé Kardashian e Kendall Jenner ficam surpresas com isso, sendo a segunda quem vai confortá-la com um abraço apertado.

Na gravação também é possível ver Corey Gamble, o parceiro de Kris Jenner, preocupado com a revelação da americana que fala com a sua família com a voz entrecortada.

Kris Jenner assumiu o reinado que suas filhas criaram Instagram (Instagram)

De acordo com a mesma fonte, a quinta temporada chegará à plataforma Disney+ no próximo dia 23 de maio, então a partir dessa data é que será possível conhecer mais detalhes sobre o estado de saúde da representante e publicitária.