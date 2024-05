Shakira e a maneira elegante como respondeu ao elogio de Tom Cruise

Shakira está vivendo um bom momento profissional, por isso sua participação no MET Gala 2024 causou grande furor, sendo sua primeira gala e encantando com seu estilo e beleza. A colombiana foi uma das mais aplaudidas da noite e também uma das mais procuradas pela imprensa.

O retorno à música lhe devolveu o brilho e o status dentro da indústria musical, mas também a expôs a diferentes fofocas, especialmente no âmbito amoroso, ao ser vinculada a diferentes famosos como é o caso de Lewis Hamilton, Alejandro Sanz e Tom Cruise.

Sobre este último foi consultada durante seu desfile, sobre os elogios que o galã de Hollywood fez há alguns meses atrás sobre a colombiana.

Assim respondeu Shakira ao elogio de Tom Cruise

Tom Cruise concedeu uma entrevista para o programa Despierta América e não hesitou em elogiar a cantora e compositora colombiana, chegando até a fazer referência a um dos atributos de Shak.

A jornalista disse: ‘E suas ancas não mentem’, Tom respondeu, rindo: ‘Não, não mentem’.”

Foi durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami realizado em 2023 que a cantora compartilhou com a celebridade ao serem capturadas conversando de forma amigável, um vínculo que surpreendeu e deu origem a especulações.

Agora, a diva de 47 anos foi questionada sobre sua postura em relação aos elogios do famoso e, embora um pouco tímida, não hesitou em responder da maneira mais elegante.

Shakira revelou que não estava ciente dessas declarações, mas enfatizou que está certa ao dizer "Que tem razão, são os quadris mais honestos que existem".

A famosa ganhou o respeito e admiração de seus seguidores internacionalmente, pois soube transformar as desgraças em sua vida em ouro para brilhar. Lembremos que em meados de 2022 ela anunciou sua separação de Gerard Piqué, que a traiu com Clara Chía Martí.

No meio da separação, ele lidou com os graves problemas de saúde de seu pai, a pressão da mídia com a imprensa na porta de sua casa todos os dias, além da batalha legal que enfrentou com a Fazenda da Espanha.