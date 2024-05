‘O Senhor dos Anéis’ ganha novo filme com estreia prevista para 2026

Os fãs da saga de O Senhor dos Anéis têm muito o que comemorar! A Warner Bros. Anunciou o desenvolvimento de um novo filme inspirado pelas histórias da saga. Com data prevista para 2026, o longa foi batizado de “The Hunt for Gollum” e será dirigido por Andy Serkis, responsável por interpretar o Gollum na trilogia e no filme “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”.

Segundo informações publicadas pelo Omelete, além de contar com a direção do ator que originalmente interpretou o Gollum, o longa também terá a participação ativa de Peter Jackson. Conforme informações, ele deverá estar envolvido em todas as etapas da produção e desenvolvimento da nossa história do universo criado por J.R.R. Tolkien.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o elenco do filme ou a linha de história que ele deve seguir.

Planos para o futuro

Além de trazer para as telonas a história do Gollum, a Warner ainda pretende trazer uma série de outras produções inspiradas pelo mundo do Senhor dos Anéis. Tal afirmação segue com o que a empresa anunciou no último ano quando confirmou ter firmado um acordo com a Embracer Group, detentora dos diretos de Senhor dos Anéis, para produzir novos filmes.

Inicialmente, a informação é de que o projeto começaria com uma animação inspirada pela história dos cavaleiros do reino de Rohan. A obra teria o nome de “O Senhor dos Aneis: A Guerra dos Rohirrim”. Se seguir a premissa do universo criado por Tolkien, a história acontecerá cerca de mais de um século antes dos eventos da história principal e é focada na vida de Helm Hammerhand, Rei de Rohan e personagem que aparece nos apêndices dos livros do autor. Apesar de não sabermos os detalhes envolvendo a história deste personagem, é esperado que a animação traga detalhes sobre Helm e seu povo.