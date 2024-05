Ninguém quer vê-lo: Harry envia uma mensagem dolorosa e deixa claro que está mais sozinho do que nunca

O que o príncipe Harry narrou em seu livro sobre os comportamentos e maus tratos dos membros da Casa Real britânica à sua esposa, Meghan Markle, e seus filhos, Archie e Lilibet, está tendo consequências. Em sua visita ao Reino Unido, não será permitido que ele visite seu pai, o rei Charles III.

O segundo filho de Lady Di, de 39 anos, viajou para Londres para os Jogos Invictus no Reino Unido, um evento para o qual ele esperava que algum membro de sua família pudesse comparecer.

Nesta viagem, o Duque de Sussex esperava encontrar-se com seu pai e isso não acontecerá. Harry chegou a Londres completamente sozinho e ficará apenas até sua partida na próxima quinta-feira, conforme relatado pelo portal Lecturas.

A notícia foi confirmada na terça-feira, minutos após o pouso de Harry na Grã-Bretanha. "Infelizmente, o encontro não será possível devido ao programa completo de Sua Majestade. O duque de Sussex entende a agenda de compromissos de seu pai e suas prioridades, e espera vê-lo em breve," explicam os porta-vozes do duque de Sussex em um comunicado.

Harry entende a situação

Depois de ser diagnosticado com câncer, qualquer pessoa poderia pensar que o rei Charles III gostaria de estar perto de sua família, especialmente de seu segundo filho, que mora muito longe. Mas não tem sido assim e o príncipe Harry compreende a situação após saber que seu pai retomou sua agenda pública.

Apenas alguns dias atrás, o rei Charles III anunciou que estava voltando ao trabalho após várias semanas sem agenda pública. Estes dias têm sido intensos para o filho de Elizabeth II, tanto que ele desistiu de se encontrar com seu filho.

A imprensa britânica também repercutiu essa decisão, que teria sido aplaudida pelo próprio príncipe William. O herdeiro do trono britânico não tem relação com seu irmão e não o verá desta vez, como já aconteceu em fevereiro, mas também não via com bons olhos o fato de Harry se encontrar com seu pai, pois este está muito ocupado e passando por um tratamento contra sua doença.

O último encontro de Harry e o rei Charles foi em fevereiro passado, quando o monarca anunciou que tinha sido diagnosticado com câncer. Harry voou dos Estados Unidos para o seu país natal e se encontrou com seu pai.

Depois, ela esteve em contato com ele e também com sua cunhada, Kate Middleton, que também está doente de câncer. No entanto, nesta visita a Londres não haverá reunião, apesar de ser o momento ideal para isso e de os desejos de Harry serem que esse encontro pudesse ocorrer.

Os Jogos Invictus vão até quinta-feira, quando o príncipe partirá para a Nigéria, onde se encontrará com sua esposa Meghan Markle.