Nikola Jokic confirma que é o melhor jogador da NBA e ganha o prêmio de MVP pela terceira vez em quatro anos

Nikola Jokic fez de novo. E ele mais uma vez conquistou o troféu de Jogador Mais Valioso (do original em inglês Most Valuable Player - sigla MVP) do NBA. O astro sérvio do Denver Nuggets foi anunciado na quarta-feira como vencedor do prêmio, seu terceiro nas últimas quatro temporadas, uma conquista alcançada por apenas outros seis jogadores na história da liga.

Jokic teve médias de 26,4 pontos, 12,4 rebotes e 9 assistências nesta temporada (quase um triplo-duplo). Outros jogadores tiveram médias mais altas em cada categoria, mas o jogador de basquete balcânico foi o único a figurar entre os 10 melhores da NBA em pontos, rebotes e assistências por jogo nesta temporada.

Como é escolhido o MVP da temporada na NBA?

Na votação, ele recebeu 79 de um máximo possível de 99 votos em primeiro lugar de um painel de repórteres de mídia escrita e eletrônica, que se manifestaram após o término da temporada regular.

“Tudo tem que começar com seus companheiros. Sem eles, eu não sou nada e não posso fazer nada. Os treinadores, os jogadores, a organização, a equipe médica, os preparadores... sem eles, eu não poderia ser quem sou”, disse Jokic à rede TNT, onde o prêmio foi anunciado.

Não foi talvez uma coincidência que Jokic tenha aparecido na TV para o anúncio do prêmio com uma camiseta que comemorava a vida de um de seus mentores, Dejan Milovevic, que foi assistente técnico do Golden State e faleceu no início deste ano devido a um ataque cardíaco durante uma turnê.

O domínio dos jogadores estrangeiros na NBA

O canadense Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, ficou em segundo lugar na votação, enquanto o esloveno Luka Doncic ficou em terceiro lugar.

Foi a terceira campanha consecutiva em que três jogadores não americanos ocuparam as três primeiras posições na votação. Mas desta vez, o domínio dos estrangeiros foi ainda mais evidente. O grego Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, ficou em quarto lugar.

Foi o sexto ano consecutivo em que um jogador nascido fora dos Estados Unidos levou para casa o troféu: Giannis Antetokounmpo (2019 e 2020); Jokic (2021, 2022 e 2024), e o camaronês Joel Embiid (2023). No entanto, Embiid dos Sixers mudou-se para os Estados Unidos aos 16 anos, jogou no ensino médio, depois na faculdade com Kansas e, graças à obtenção da nacionalidade estadunidense, fará parte do Dream Team que tentará conquistar a medalha de ouro no basquete masculino de Paris 2024 pela quinta vez consecutiva.

Jokic terá que desdobrar toda a sua qualidade ao máximo, para tentar ajudar a sua equipe, os Denver Nuggets, que depois de dois jogos em casa estão 0-2 contra os Minnesota Timberwolves, numa das semifinais da Conferência Oeste nos playoffs da NBA.