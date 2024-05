Maya Massafera revela novo visual e recebe elogios nas redes sociais

No final da tarde desta quinta-feira, dia 09 de maio, a influenciadora Maya Massafera pegou seus seguidores de surpresa ao fazer sua primeira aparição nas redes sociais depois de passar pelos procedimentos de redesignação sexual e feminilização facial. Conforme publicado pela Quem, a aparição de Maya fez as redes sociais irem ao delírio.

Em pouco tempo milhares de seguidores famosos e anônimos comentaram na publicação feita por Maya em seu perfil oficial. Entre os comentários, diversos elogios foram feitos à influenciadora incluindo mensagens de apoio. No entanto, pouco tempo depois de publicar as fotos o perfil restringiu novos comentários na publicação.

Entre os famosos, a cantora Lexa foi uma das primeiras a comentar e fez questão de elogiar o visual de Maya. Quem também não deixou passar em branco foi a influenciadora Mandy Candy, que fez questão de deixar um carinhoso recado: “Belíssima demais! Bem-vinda minha irmã”. A apresentadora Sabrina Sato também fez questão de deixar sua mensagem: “Maya já chegou arrasando! Amei!”.

Desabafos

A confirmação a respeito das cirurgias de redesignação sexual de Maya Massafera foi feita no mês de abril, quando a influenciadora fez um desabafo em seu Instagram. Na época, a informação sobre os procedimentos foi vazada, o que fez com que Maya precisasse ir até as redes sociais para falar sobre o ocorrido e aplacar os ânimos.

“Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe... mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Até eu falar, não acreditem em tudo o que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras”, explicou a influenciadora.

Após a mensagem, publicada em abril, Maya fez uma nova publicação em seu perfil, desta vez no dia 2 de Maio quando revelou seu nome e a certidão de nascimento já com o sexo feminino.