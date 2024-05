Fernanda do BBB 24 revela que nunca ‘curtiu’ um Dia das Mães: “sempre foi trabalhando”

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, se orgulha da carreira como confeiteira, mas entende que conciliar a carreira profissional com os cuidados dos filhos não é uma tarefa fácil.

Após ter a vida transformada com a entrada e o destaque no reality, a ‘Loba’, apelido dado pelos fãs, revelou em entrevista ao ‘Casa Receitas’ que nunca conseguiu comemorar uma data especial.

“Eu nunca consegui comemorar uma data, e nenhum feriado. Desde que comecei com a confeitaria, todos os feriados são trabalho. Então, infelizmente eu nunca tive um Dia das Mães para curtir, sempre foi trabalhando”, diz a ex-BBB.

Criança e trabalho

Durante a conversa, Fernanda explica que os filhos Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5, ajudam no processo da confeitaria. “As crianças amam demais trabalhar na confeitaria comigo, na cozinha comigo. A minha pequena, a Laura, já faz praticamente de tudo. Ela participa de tudo. A gente sempre falou que nosso trabalho é em família”.

A carioca também comenta qual é o doce que mais faz sucesso na própria casa. “O nosso brownie também é um dos favoritos das crianças. Eles não gostam do (brownie) dos outros, eles preferem fazer, até porque eles têm a autonomia de fazer o brownie deles e decorar como eles quiserem. Mas o nosso brownie realmente é perfeito e especial. É o que eles mais gostam”.

Fernanda Bande também comenta como conciliar a saúde do corpo com o trabalho, já que é tentador comer os docinhos. “Como eu já trabalho com doce e vivo comendo doce, realmente, às vezes eu fujo um pouco, mas, como é uma obrigação para a família, e, principalmente para os nossos clientes, no Dia das Mães a gente costuma fazer muita torta, muita taça”.