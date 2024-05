Fátima Bernardes no Youtube: O que sabemos sobre o canal da ex-Globo

Após 37 anos de Globo, Fátima Bernardes quer ser a nova influenciadora digital do Brasil

O encontro com Fátima Bernardes acontece no Youtube. Após encerrar seu contrato com a Globo, em fevereiro de 2024, a jornalista segue carreira solo e vira influenciadora digital.

Em seu primeiro vídeo (veja abaixo), Fátima diz que os encontros em seu canal acontecem a partir desta quinta-feira (09), quando ela lança seu primeiro vídeo. Mas, tudo está guardado em segredo.

“Nós temos um encontro marcado. Então, aproveita e já se inscreve no canal, que logo, logo, nós vamos estar juntinhos”, avisou a ex-apresentadora do Encontro da Globo.

Os assuntos de Fátima Bernardes no Youtube

Fátima Bernardes vai ser plural. Ao anunciar a estreia do seu canal no Youtube, a ex-Globo garante que vai falar sobre tudo. Ou seja, aquilo que ela fazia no Encontro (Globo) e no Assim Como A Gente (GNT) vai continuar.

“Eu estou te esperando aqui, no meu canal no Youtube, para a gente conversar, trocar ideias. Falar sobre a vida, ouvir e contar boas histórias”, garante a famosa.

O tempo no Jornal Nacional também não passa despercebido pelos inscritos no canal de Fátima Bernardes no Youtube.

Apaixonada por esporte, a jornalista vai falar sobre os jogos olímpicos, que acontecem em Paris: “Vamos falar de Olimpíadas, elas estão chegando”, destacou ela.

Fátima Bernardes fora da Globo

A saída de Fátima Bernardes da Globo foi polêmica. Afinal, foram 37 anos dentro da emissora e muitos projetos de sucesso.

Na época, a apresentadora respondeu pelas redes sociais sobre qual seria o seu futuro. Fátima disse aos fãs que não era mais exclusiva da Globo, mas que ela trabalharia em novos projetos no canal.

Com o fim do The Voice Brasil, Fátima Bernardes ficou sem projeto e encerrou o seu contrato coma Globo (João Miguel Júnior/Globo)

“Foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa”, disse a famosa.

No entanto, o último contrato assinado por Fátima Bernardes com a Globo foi para a realização dos realities The Voice Brasil e Kids, que não foram renovados na grade da emissora.