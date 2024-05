Ben Affleck fez cirurgia plástica? Ben Affleck reaparece com seu filho após piadas sobre seu rosto ‘derretido’

Ben Affleck tem sido uma figura constante no centro das atenções dos paparazzi ao longo de sua carreira em Hollywood. Desde seus primeiros dias como ator até sua ascensão como diretor e produtor, Affleck tem sido alvo de constante escrutínio por parte da mídia e dos fotógrafos.

Sua vida pessoal, incluindo seus relacionamentos amorosos e sua luta contra o vício, tem sido objeto de intensa cobertura midiática. Apesar dos altos e baixos e dos desafios que enfrentou sob os holofotes, Affleck tem demonstrado uma notável resiliência e continua se destacando tanto em sua carreira profissional quanto em sua vida pessoal.

Embora seu relacionamento com Jennifer Lopez tenha sido objeto de fascinação nos últimos anos, o foco tem sido especificamente em sua expressão "caída", o que levou muitos a apontá-lo como "infeliz" e até mesmo parecer "obrigado" a estar com a cantora.

Agora, o ator está atualmente no centro das atenções, depois que os fãs reagiram à sua última aparição no roast ao vivo de Tom Brady, como parte do 'Roast of Tom Brady' da Netflix, já que seu rosto parece "diferente". Os fãs não pararam de expressar suas opiniões a respeito, levantando teorias sobre uma possível cirurgia plástica.

O que está acontecendo no Roast de Tom Brady?

O ator subiu ao palco e criticou os fãs que compartilharam comentários negativos sobre o atleta Tom Brady nas redes sociais. "Os fãs te apoiam. Vocês, rapazes, falando merda, tudo bem, atrás de suas malditas telas, isso não os torna fãs. Isso os torna uns idiotas", e acrescenta que não é fã das redes sociais. "Não consigo pensar em um sistema de trabalho mais fodido, disfuncional e horrível, projetado para fazer as pessoas se sentirem perpetuamente mal".

Internautas indignados criticaram o que foi dito por Affleck: "Ben Affleck desabafando loucamente sobre os fãs nas redes sociais no churrasco de Tom Brady não estava na minha cartela de bingo", escreveu um fã no Twitter, enquanto outra pessoa comentou: "Da próxima vez que alguém fizer isso, nunca mais faça. Convida o Ben Affleck".

No entanto, embora os usuários estivessem focados em apontar sua infeliz aparição no roast, alguns fizeram referência à sua aparência, que, embora possa ter sido causada pela iluminação do palco e pela maquiagem, não impediu muitos de acreditarem que era resultado de uma "cirurgia plástica" que o fazia parecer "zangado" o tempo todo. “O que aconteceu com o rosto do Ben??”. “Será que ele já fez seus ajustes?”. “A cada dia, o rosto do Ben parece mais derretido”, lê-se nas redes sociais. Embora, claro, também houve quem o defendesse dizendo que, se ele fez algo, “foi um dinheiro bem investido”.

Ben Affleck não se esconde

Ben Affleck não se esconde entre os rumores de cirurgia plástica que surgiram em The Roast of Tom Brad. A estrela de 'Good Will Hunting' foi vista em Los Angeles com seu filho Samuel Affleck depois que seu segmento do especial de comédia se tornou viral nas redes sociais.

O ator parecia estar de bom humor enquanto caminhava com seu filho, como mostram as fotos obtidas pelo Page Six. Ben estava vestindo uma camisa com colarinho, jeans e tênis Nike, enquanto seu filho, que Ben compartilha com sua ex-esposa Jennifer Garner, estava vestindo uma camiseta jovem do L.A. Lakers e segurava uma bola de basquete em um braço.