As séries mais assistidas na Netflix nos últimos dias

Esta semana, a Netflix traz uma oferta de séries de drama e comédia que estão ganhando grande popularidade na plataforma por suas histórias impactantes. São produções que nos apresentam personagens complexos com os quais podemos nos identificar ou nos relacionar e até mesmo alguns que fogem completamente do que estamos acostumados.

Bebê Rena

Bebê Rena Uma das séries mais assistidas da plataforma (Netflix)

Esta mini-série dramática de sete episódios foi escrita e criada pelo comediante, ator e escritor escocês, Richard Gadd, que na história interpreta uma versão alternativa de si mesmo, sob o nome de Donny Dunn.

Com uma narrativa envolvente e atuações extraordinárias, a série tem sido descrita como uma experiência que te deixa à beira do assento em cada episódio, pois não só entretém, mas também levanta questões importantes sobre a natureza da obsessão, o trauma e a luta pela sobrevivência psicológica.

A trama segue Donny (Gadd) enquanto ele mergulha em uma espiral descendente depois de conhecer uma mulher solitária chamada Martha (interpretada por Jessica Gunning). O que começa como um simples encontro em um bar rapidamente se transforma em um pesadelo quando Martha passa de amiga a perseguidora. Donny enfrenta a aterradora realidade de que Martha não apenas o admira, mas está obcecada por ele, o que a leva a se tornar uma mulher que aos poucos está perdendo o controle da realidade.

Um Homem Por Inteiro

Um Homem Por Inteiro Uma das séries mais assistidas da plataforma (Netflix)

A Netflix uniu forças com dois pesos pesados de Hollywood, Regina King e David E. Kelley, para adaptar o romance de Tom Wolfe de 1998, ‘Um Homem Por Inteiro’. Esta série limitada, agora disponível na Netflix em todo o mundo, promete cativar o público com seu impressionante time nos bastidores. David E. Kelley, vencedor de onze prêmios Emmy, assume o papel de showrunner, escritor e produtor, trazendo consigo sua experiência em projetos aclamados como ‘Big Little Lies’ e ‘Boston Legal’. Por outro lado, Regina King, vencedora do Oscar, traz seu talento para a direção, pelo menos para o episódio piloto, como parte de seu acordo geral com o gigante do streaming. Com sua recente participação em outro filme da Netflix, ‘Vingança e Castigo’, King demonstra sua versatilidade tanto diante quanto atrás das câmeras. Além disso, Tommy Schlame se junta à equipe de direção, prometendo uma combinação de talentos que certamente irá encantar os espectadores.

Katt Williams: Woke Foke

Um especial de comédia da Katt Williams na Netflix segue o sucesso de seus especiais anteriores ‘Terceira Guerra Mundial’ e ‘Great America’. Este novo especial chega logo após uma aparição surpresa no podcast de Shannon Sharpe, ‘Club Shay Shay’, onde Williams ganhou reputação por sua franqueza e decisões audaciosas. O vídeo completo desta entrevista no YouTube já acumulou 68 milhões de visualizações, destacando o impacto e relevância das opiniões de Williams na indústria do entretenimento. Em ‘Woke Foke’, Williams aproveita o formato de ‘revelar segredos’ de sua conversa com Sharpe para compartilhar seus pensamentos mais hilariantes e absurdos sobre as pessoas e o mundo, oferecendo uma dose de humor crítico e perspicaz.

O Caso Asunta

O Caso Asunta Uma das séries mais assistidas da plataforma (Captura)

O thriller de investigação ‘O Caso Asunta’, estrelado por Candela Peña e Tristán Ulloa, narra um dos crimes reais mais impactantes na história da Espanha. Em 2001, Rosario Porto e Alfonso Basterra, um casal acomodado de Santiago de Compostela, adotaram uma bebê chinesa chamada Asunta Fong Yang. Treze anos depois, Asunta foi encontrada morta, e seus pais, que tinham denunciado seu desaparecimento, foram presos por seu assassinato. Com direção de Carlos Sedes e Jacobo Martínez, a série foi criada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta e David Orea. Campos também dirigiu o documentário de 2017 sobre o caso, originalmente intitulado ‘What the Truth Hides: The Affair Case’.

Fiasco

Fiasco Uma das séries mais assistidas da plataforma (Netflix)

‘Fiasco’ é uma série de comédia fresca francesa que pode ser desfrutada na Netflix. Criada por Igor Gotesman e Pierre Niney, segue a história de um diretor de cinema tímido cujo primeiro filme se torna um desastre quando ele começa a perder o controle no set. Com um humor constrangedor ao estilo de ‘The Office’, a série explora a dinâmica disfuncional entre seus personagens, oferecendo uma visão divertida e por vezes caótica do mundo do cinema. Apresentada anteriormente no Canneseries, conta com um elenco estelar que inclui Pierre Niney, Leslie Medina, Géraldine Nakache, Louise Coldefy, François Civil, Igor Gotesman, Pascal Demolon, Juliette Gasquet, Djimo, Marie-Christine Barrault e Vincent Cassel.