Após suspender shows de Bruno Mars, prefeitura do Rio determina a devolução dos ingressos

Os fãs do cantor Bruno Mars que pretendiam assistir aos shows no Rio de Janeiro estão passando por momentos de tensão. Conforme publicado pelo O Globo, a prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma notificação para a produtora Live Nation determinando a suspensão dos shows de Bruno Mars na cidade.

As apresentações aconteceriam nos dias 4 e 5 de outubro, datas que estão na véspera das eleições municipais e que, por tal motivo, não teriam sido liberadas pela prefeitura para a realização do evento. Em uma notificação enviada à produtora por meio da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a administração pública reafirmou o fato da proibição referente aos shows ser justamente por conta da proximidade com as eleições.

Conforme o documento, que foi compartilhado pelo O Globo, a produtora deve parar de realizar a divulgação da turnê pelo Rio de Janeiro com as datas citadas, além de realizar uma “contrapublicidade para informar que o evento não acontecerá”. Além disso, os valores dos ingressos deverão ser devolvidos para os compradores. Na notificação, o procurador-geral ainda reforça que caso as medidas solicitadas não sejam cumpridas o Município poderá tomar novas medidas judiciais para “garantir a ordem pública e democrática, bem como o direito dos consumidores”.

Live Nation confirma suspensão dos shows

Por meio de suas redes sociais a produtora Live Nation, responsável pelos shows do cantor Bruno Mars no Brasil, confirmou a suspensão na venda de ingressos par a nova apresentação. Além disso, os produtores afirmaram que pretendem trabalhar “em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs”. Apesar da suspensão dos shows no Rio de Janeiro, as apresentações programadas para São Paulo e Brasília estão mantidas.

Em um vídeo, publicado por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, ele reforça que a única motivação para a suspensão dos shows foi a proximidade com a data das eleições municipais, o que inviabilizaria os esquemas de segurança para que as apresentações fossem realizadas de forma adequada.

“O Rio de Janeiro tem o prazer, o potencial e a vocação para receber grandes eventos. É bom para a cidade, para a economia, para a população, para os trabalhadores e empresários. E todo mundo sabe que eu sou o primeiro a fazer questão de estimular e dar apoio para que estes eventos aconteçam. Vocês vão me desculpar a expressão, mas aqui não é casa da Mãe Joana. Isso aqui não é terra de ninguém”.

“Quando comuniquei os produtores que não poderíamos receber o show na data apresentada, deixei claro que era por causa da eleição, em que o contingente de segurança estava todo comprometido. A eleição é no domingo, mas, como todo mundo sabe, o transporte das urnas começa dias antes. As escalas de serviço, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, são alteradas, porque a gente precisa de um contingente maior na rua no domingo”.