A dupla rejeição do Rei Charles III ao Príncipe Harry durante sua visita ao Reino Unido

O príncipe Harry continua sendo o grande vetado da realeza britânica não apenas por ter renunciado aos seus títulos reais em 2020, mas por ter exposto a família real ao contar as brigas que enfrentou ao lado de sua esposa Meghan Markle e vários membros reais, especialmente com seu irmão William e Kate Middleton.

A lacuna familiar tem sido notável, já que os ex-duques de Sussex não têm contato algum com os príncipes de Gales, e embora tenham tido um breve encontro com seu pai, o Rei Charles III, após saberem do seu diagnóstico de câncer, mais uma vez Harry foi ignorado pela coroa.

Após se mudar para os Estados Unidos, Harry voltou a pisar o Reino Unido em 8 de maio para participar de eventos relacionados aos Jogos Invictus que ele preside, e embora muitos esperassem um reencontro com sua família, o Palácio de Kensington negou o reencontro.

A dupla recusa do Rei Charles III ao príncipe Harry

Embora o príncipe Harry tenha viajado sozinho para Londres, o Rei Charles III preferiu não se encontrar com seu filho e, segundo informações do jornal 'Daily Telegraph', isso se deve à agenda apertada que o monarca mantém.

"Em resposta às muitas perguntas e especulações contínuas sobre se o duque se encontrará ou não com seu pai enquanto estiver esta semana no Reino Unido, infelizmente não será possível devido à agenda cheia de Sua Majestade", disse um porta-voz de Harry.

Embora a notícia tenha causado grande surpresa pelo pouco interesse que o Rei estaria demonstrando por seu filho mais novo, este não foi o único gesto rude que ele fez, pois assim que aterrizou em Londres, ele nomeou seu filho mais velho William como Coronel-Chefe do antigo regimento, apesar de esta divisão ser comandada anteriormente por Harry, de 2014 até ele decidir renunciar aos seus títulos.

É que renunciar às suas obrigações reais também o obrigava a abdicar de suas funções oficiais e cargos de representação e, embora fosse um fato que já se esperava, o que realmente chamou a atenção foi o fato de o representante da coroa ter escolhido o dia da chegada de seu filho para anunciar a notícia, situação que indignou os seguidores de Harry, que rejeitam a forma como ele foi rejeitado novamente, pois seria um duplo desdém.

Desta forma, fica claro que as tensões entre Harry e sua família continuarão apesar da complicada situação de saúde que o Rei e Kate Middleton estão enfrentando, ao lidar com o câncer.