6 séries e filmes na Netflix para assistir com sua mãe: ideais para passar tempo juntas e se aproximar mais

A Netflix tem um amplo catálogo de produções perfeitas para ver com sua mãe no seu dia

Além de encher de presentes, flores e detalhes, há muitas maneiras de celebrar sua mãe no Dia das Mães. No entanto, a maioria das mães só querem passar um tempo agradável com seus filhos e uma das melhores maneiras de fazer isso é com uma maratona de séries e filmes no Netflix.

A plataforma tem um amplo catálogo de produções perfeitas para uma tarde de cinema em família para a celebração. Não importa se a sua mãe é fã de comédias românticas ou de histórias de ação, há algo para cada mãe ou figura materna com quem você queira compartilhar este dia especial.

Séries e filmes perfeitos para assistir com a mãe no Dia das Mães

No entanto, se você não souber o que assistir e não quiser passar horas do dia procurando, aqui está uma seleção de seis séries e filmes sobre mães e filhas para assistir com a sua mãe no Dia das Mães. Com certeza, todas elas vão alegrar o coração de vocês enquanto celebram juntas.

A mãe da noiva (2024)

A recém-lançada comédia romântica com Brooke Shields e Miranda Cosgrove vai encantar sua mãe se ela adora histórias que giram em torno de casamentos cheios de dramas e momentos divertidos.

Sinopse: Uma mãe amorosa viaja para uma ilha tropical para o casamento de sua filha, mas descobre que o pai do noivo é um ex que ela não via há muito tempo.

A mãe (2023)

As mães que amam histórias cheias de ação, suspense e drama vão aproveitar muito este filme onde Jennifer Lopez é uma habilidosa assassina que faz de tudo pelo seu pequeno filho.

Sinopse: Uma assassina profissional deixa a clandestinidade para salvar sua filha — que ela nunca conheceu — das garras de criminosos sedentos por vingança.

Dumplin (2018)

Baseado no romance de Julie Murphy, o filme com Jennifer Aniston e Danielle Macdonald é um que todas devem assistir com suas mães para fortalecer seu vínculo. Além disso, ele as fará rir, chorar e refletir.

Sinopse: Para mostrar o quão difícil é cumprir as expectativas dos outros, uma adolescente com excesso de peso se inscreve em um concurso organizado por sua mãe, ex-rainha da beleza.

Ginny e Georgia (2021-2023)

Se você e sua mãe querem passar o dia inteiro assistindo a uma produção, esta comédia dramática de mãe e filha irá encantá-las com uma trama suculenta que aborda diferentes temas e tem suas reviravoltas inesperadas.

Sinopse: A independente Georgia e seus filhos, Ginny e Austin, mudam-se para o norte para recomeçar, mas descobrem que o caminho para um novo começo está cheio de obstáculos.

As Meninas Gilmore (2000-2006)

A clássica comédia dramática é um must watch sobre uma dupla mãe e filha com um vínculo estreito que enfrentam triunfos e provações no meio dos habitantes de uma cidade de Nova Inglaterra.

Sinopse: Lorelai é uma mãe solteira, independente e determinada. Sua brilhante filha Rory está destinada a grandes coisas. Juntas, elas vivem em um debate contínuo agudo e apaixonado.

Maid (2021)

Se gostam de histórias que mostram as lutas de outras mães para começar uma nova vida para ela e seus filhos, esta minissérie de drama baseada em fatos reais irá cativá-las e emocioná-las muito.

Sinopse: Depois de se libertar de um relacionamento abusivo, uma jovem mãe trabalha como empregada doméstica enquanto luta para construir um futuro melhor para ela e sua filha.