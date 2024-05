Vai guardando suas economias: ver Shakira em sua turnê mundial vai custar caro

Sem dúvida, Shakira tem sido a artista colombiana que, desde a década de 90, se encarregou de elevar o nome da Colômbia ao redor do mundo, tornando-se uma das maiores representantes da cultura colombiana. Após sete anos de ausência musical, a colombiana lançou ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ em 2024, onde, além de lançar novas músicas, incluiu parte dos lançamentos dos últimos dois anos.

Ela anunciou sua turnê mundial com Bizzarap durante sua apresentação no Coachella. Essa turnê começará no final de 2024 nos Estados Unidos. Poucas horas atrás, começou a venda da primeira etapa de sua primeira apresentação, e os preços chamaram a atenção.

Ticketmaster, a empresa responsável pelos ingressos para esse evento nos Estados Unidos. Os preços das seções das arquibancadas (platina, VIP, geral e arquibancada) variam entre US$ 440 e US$ 2.300, o que equivale a R$ 2.230 e mais de R$11 mil.

Os VIP começam em US$ 1.500 a US$ 2.300, em real mais R$ 7 mil e um pouco mais de R$ 11 mil.

Shakira comentou em diferentes meios de comunicação que esta turnê é a mais importante de sua vida em todos os aspectos possíveis, devido às mudanças em sua vida pessoal e, é claro, seu novo caminho musical.