Tribunal de apelos de Nova York anula condenação de Harvey Weinstein por crimes sexuais

O Tribunal de Apelos de Nova York anulou a condenação por crimes sexuais de Harvey Weinstein, o influente produtor de Hollywood cuja queda se tornou um emblema do movimento #MeToo. A decisão foi tomada por uma estreita margem de 4 votos a 3, determinando a realização de um novo julgamento.

"O tribunal de primeira instância cometeu um erro ao admitir testemunhos sobre supostos atos sexuais prévios não imputados, cometidos contra pessoas distintas das denunciantes neste caso, uma vez que esses testemunhos não cumpriram qualquer propósito probatório relevante", afirma a sentença redigida pela juíza Jenny Rivera.

Além disso, a juíza Rivera apontou que o erro foi agravado quando permitiram que Weinstein, que não tinha antecedentes criminais, fosse interrogado sobre essas e outras acusações, que o apresentavam de forma extremamente negativa. O impacto combinado desses erros foi considerado não trivial pelo tribunal.

Weinstein, de 72 anos, atualmente cumpre pena no Correcional Mohawk em Rome, Nova York, de acordo com o Departamento Estadual de Correções e Supervisão Comunitária. Em Los Angeles, ele também foi condenado no ano passado a 16 anos de prisão por acusações de estupro e agressão sexual.

Em Nova York, Weinstein foi considerado culpado em 2020 de um ato sexual criminoso de primeiro grau e estupro de terceiro grau, sendo condenado a 23 anos de prisão. As acusações foram baseadas nos depoimentos de Miriam Haley e Jessica Mann. Durante o julgamento, outras três mulheres testemunharam como vítimas de “maus atos anteriores”, enquanto a promotoria tentava demonstrar que Weinstein exibia um padrão consistente de abuso.