Tremor na realeza? Afirmam que as relações entre Letizia e Leonor estariam ‘fraturadas’ por esta razão

A rainha Letizia, conhecida por sua grande firmeza e controle, teve uma dinâmica maternal que alguns descrevem como dominante e restritiva, especialmente com Leonor e Sofía. Letizia impôs regras muito rígidas para exercer um controle meticuloso sobre suas filhas, deixando pouco espaço para sua própria autonomia.

A princesa Leonor teria perdido a confiança na rainha Letizia

No entanto, a situação mudou drasticamente com as revelações da infidelidade de Letizia para com o rei Felipe VI com Jaime del Burgo. Essas acusações causaram o enfraquecimento de sua autoridade como mãe e abalaram a harmonia familiar. A princesa Leonor, ciente do cenário atual, anseia por respostas diante dos rumores que recaíram sobre a casa real espanhola.

A situação deu uma reviravolta inesperada e tem fraturado a relação entre mãe e filhas, especialmente com Leonor, que tenta entender a situação, de acordo com o que foi relatado por El Nacional. As acusações de infidelidade deixaram Letizia em uma posição muito frágil e vulnerável, o que manchou sua imagem como mãe.

A princesa Leonor decidiu tomar o lado de seu pai e se distanciar mais de sua mãe

Jaime del Burgo afirmou nas redes sociais ter tido um relacionamento amoroso com Letizia entre 2010 e 2011, o que tornou a situação mais complicada. Segundo a sua versão, a rainha Letizia considerou a possibilidade de se separar e deixar as suas filhas aos cuidados do rei Felipe VI para começar uma nova vida em solo norte-americano, especificamente na cidade de Nova Iorque.

É uma situação muito delicada, especialmente para Leonor. A imagem impecável de sua mãe foi afetada pelas acusações de infidelidade, o que fez com que sua relação se distanciasse ainda mais. O confronto entre mãe e filha é inevitável, e Leonor busca respostas diante da turbulência que afeta a casa real.