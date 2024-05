Será leiloado a Bola de Ouro de Maradona que estava perdida

Diego Maradona posa com o goleiro alemão Harald Schumacher com seus prêmios após a Copa do Mundo de 1986

A Bola de Ouro que Diego Maradona ganhou por ter sido escolhido como o melhor jogador da Copa do Mundo do México em 1986 reapareceu. O troféu, perdido por décadas, será leiloado no próximo mês em Paris, anunciou a casa de leilões Aguttes na terça-feira.

ANÚNCIO

Maradona, que faleceu em 2020 aos 60 anos, recebeu o prêmio por sua brilhante atuação como capitão da Argentina, que levantou a taça ao vencer a Alemanha Ocidental na final por 3-2 no Estádio Azteca, na Cidade do México. Antes disso, ele marcou o polêmico gol da ‘Mão de Deus’ e o ‘Gol do Século’ na vitória por 2-1 sobre a Inglaterra nas quartas de final. A casa de apostas afirmou que espera que o troféu “gere milhões, pois é único”.

Diego recebeu o prêmio - concedido ao melhor jogador do torneio - em uma cerimônia no cabaré do Lido nos Campos Elísios em 1986. Posteriormente desapareceu, o que gerou todo tipo de rumores.

Alguns afirmaram que ele o perdeu jogando pôquer ou que o vendeu para pagar suas dívidas, disse Aguttes.

Outros disseram que Maradona o guardou com segurança em um banco em Nápoles e foi roubado por uma gangue de mafiosos da região em 1989, quando ele jogava na liga italiana. De acordo com a história contada por um membro que renunciou à máfia, o troféu foi derretido e transformado em peças de ouro.

"Uma história absurda, já que é feita de uma liga de ouro e cobre", confirmou Aguttes no catálogo de leilões.

Aguttes disse que o troféu reapareceu em 2016 como parte de um lote adquirido por um colecionador privado em Paris.

“Foi investigado minuciosamente e autenticado como o troféu da Bola de Ouro Adidas de Diego Maradona”, confirmou Aguttes.

Maradona abriu o placar contra a Inglaterra com a chamada ‘Mão de Deus’, um gol em que o astro argentino empurrou a bola com o punho para o fundo do gol. Maradona também era um mago com os pés e, quatro minutos depois, partiu do meio-campo e driblou a defesa inglesa e o goleiro Peter Shilton para marcar o gol que a FIFA posteriormente declarou como o melhor da história das Copas do Mundo.

"Indicar que esta Copa do Mundo teve de tudo seria subestimar... também foi, acima de tudo, o torneio em que Diego Maradona mostrou ao mundo o que podia fazer com os pés e até mesmo com as mãos", disse François Thierry, especialista em esportes da Aguttes.

Os licitantes terão que pagar um depósito de 150 mil euros (US$ 160 mil) para participar no leilão de 6 de junho.