Rio Grande do Sul: Ex-BBB Gabriel Santana diz que doações vão além do Pix

O ex-BBB Gabriel Santana mobilizou os seus fãs para o envio de mais adoções para o Rio Grande do Sul, que sofre com inundações causadas pelas fortes chuvas. Pelas redes sociais, o ator fez um apelo necessário para todos os seus seguidores.

ANÚNCIO

“Vindo aqui para falar dessa situação caótica que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês devem estar acompanhando”, começou o eterno Mosca de Chiquititas.

Como outros famosos do Brasil e do exterior, Gabriel Santana pede donativos para os desabrigados no Rio Grande do Sul. O ex-BBB reforçou que as doações não precisam ser apenas em dinheiro.

“Eu já postei aqui algumas Chaves Pix de instituições que eu confio. Mas, sem ser doação via Pix, é importante ajudar de outras formas e um grande problema é o abastecimento de água”.

Gabriel disse aos fãs que os voluntários que estão no Rio Grande do Sul precisam de água potável “para cozinhar e fazer as entregas de comida”.

Diva do funk pede que fãs ajudem o Rio Grande do Sul

A cantora Luísa Sonza, que já fez show no BBB, também se manifestou nas redes dizendo que faria um show beneficente para arrecadar fundos e pedindo para empresas que queiram ajudar entrarem em contato.

“Gente eu quero fazer esse show beneficente para arrecadar fundos para essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa”, escreveu a famosa no X, antigo Twitter.

gente eu quero fazer esse show beneficente pra arrecadar fundos pra essas famílias que perderam tudo, essas pessoas precisam reconstruir suas vidas depois, muitos perderam a casa. Eu não sei onde nem quando vou fazer, mas quero quanto antes, então amigos, empresas que queiram… — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 6, 2024

No entanto, a cantora deixou claro que não tem nada programado ainda: “Eu não sei onde nem quando vou fazer, mas quero quanto antes, então amigos, empresas que queiram ajudar, entrem em contato”.

A tragédia atingiu milhares de pessoas que ficaram desabrigadas em função das fortes chuvas que causaram inundações em 364 municípios do Rio Grande do Sul. Com isso, a web se movimenta para com o pedido de ajuda aos desabrigados.