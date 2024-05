Rainha Letizia: quebrou um dedo e apareceu em tênis esportivos em evento

A elegância e sofisticação da rainha Letizia se combinaram com um toque de informalidade nesta segunda-feira durante sua presença no Teatro Real para presidir o concerto EmociónArte, enquadrado nos prêmios Princesa de Girona. Surpreendendo a todos, a rainha optou por chegar ao evento usando tênis brancos confortáveis em vez de seus habituais sapatos de salto alto, mostrando seu compromisso com o bem-estar e conforto, especialmente após um recente acidente doméstico.

Recentemente, a rainha Letizia tem enfrentado problemas de saúde relacionados aos seus pés, especificamente um neuroma de Morton que lhe causa intensos desconfortos. Esse problema a levou a reduzir a altura de seus saltos, mas um recente acidente doméstico exigiu uma medida ainda mais drástica. A rainha fraturou a falange proximal do dedo central do pé direito após um golpe em uma mesa, o que a obrigou a usar uma sindactilia terapêutica para imobilizar o dedo fraturado e favorecer sua recuperação.

A rainha Letizia fraturou um dedo em um acidente doméstico

Apesar da lesão, a rainha Letizia expressou seu compromisso de manter sua agenda oficial, embora com calçados mais confortáveis e diferentes do habitual. Esta semana ela está programada para participar de vários eventos públicos em Madrid, incluindo a entrega dos prêmios SM de Literatura Infantil e Juvenil e o ato comemorativo do bicentenário da Polícia Nacional, acompanhada em alguns casos pelo rei Felipe VI.

Quanto ao seu traje para o concerto no Teatro Real, a rainha Letizia usou um casaco de tweed fúcsia da marca Mango, combinado com calças brancas e os tênis MU-10 da marca espanhola MU The Brand. Com um estilo que equilibra elegância e conforto, a rainha complementou seu visual com brincos discretos de ouro branco e diamantes, assim como com seu característico anel Coreterno.

O concerto EmociónArte, que reuniu mais de uma dezena de artistas emergentes comprometidos em transformar o mundo através da música, foi um evento de grande importância para a Fundação Princesa de Girona, Art House e o Teatro Real. Este evento, anterior à proclamação do Prêmio Princesa de Girona Internacional 2024, destacou o compromisso da rainha Letizia com o bem-estar emocional dos jovens e seu apoio a iniciativas culturais de impacto positivo.