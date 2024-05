Profissão de risco: no corredor de ‘O Dublê’

As estrelas de Hollywood Emily Blunt e Ryan Gosling prestam homenagem aos dublês no filme ‘O Dublê' do diretor David Leitch, que começou como dublê. Baseado livremente na série de televisão dos anos 80 sobre especialistas, o filme é anunciado como uma história de humor, romance, mistério e ação. “É uma celebração da nossa indústria. Este filme presta homenagem ao incrível e inapagável trabalho dos especialistas e ao que eles fizeram pelo cinema”, disse Blunt durante a apresentação do filme no teatro Paramount durante o festival SXSW.

O protagonista e produtor é Ryan Gosling, que garantiu não ter ido cantar depois de sua brilhante atuação como Ken em 'Barbie' na cerimônia do Oscar. "Sou Ryan Gosling, não fiz nenhuma das minhas acrobacias neste filme e não vim cantar", brincou o ator canadense. Gosling e Blunt apresentaram uma homenagem às acrobacias e conquistaram a multidão com seu entusiasmo e afeto pela adaptação do diretor David Leitch transformada em uma homenagem ao cinema de ação.

No filme, Gosling interpreta Colt Seavers, um ex-dublê de ação que é chamado de volta ao trabalho quando a estrela que ele mais frequentemente dublava, interpretada por Aaron Taylor-Johnson, desaparece durante as filmagens. A produção do filme de ficção é dirigida por Jody Moreno, interpretada por Emily Blunt, com quem Seavers teve um relacionamento antes de um acidente que encerrou sua carreira. Questionados sobre sua química na tela, os atores brincavam sobre sua preparação. "Tive muita sorte, consegui o melhor parceiro de todos os tempos", disse Blunt, enquanto Gosling respondia: "Emily pode criar química com um lixo. Ela trouxe aquela força decisiva que o filme tem".

Convertidos nos atores do momento graças a ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’, Gosling e Blunt quiseram dar crédito à equipe de especialistas do filme. Explicando que Logan Holladay quebrou um recorde mundial de acrobacias durante as filmagens de ‘O Dublê’ ao realizar um ‘giro de canhão’ que fez um carro girar por 8 rotações e meia. “Há um momento no filme em que eu aperto o cinto para um truque que está prestes a acontecer. Eu saio do carro e ele entra, dá oito voltas e me dá um tapinha nas costas como se tivesse sido eu e bate um recorde Guinness. Não me diga que não é incrível! O que eu gosto neste filme é que em qualquer outro filme você nunca saberia, mas neste você sabe. Tivemos a oportunidade de finalmente reconhecer a incrível contribuição dos especialistas para o cinema”, confessou Gosling. “Este é um filme para entreter as pessoas, focamos nos especialistas da indústria que arriscam suas vidas e sua integridade física para dar ao público aquela sensação de admiração que se sente nos filmes. Acho que é hora de seu trabalho ser reconhecido”, acrescentou o ator.

Gosling também reconheceu que sempre teve admiração por seus dublês. "Eu tive um dublê durante toda a minha vida. E sempre tive uma dinâmica estranha com ele, porque quando se trata de riscos: eu saio e ele entra para fazer centenas de coisas interessantes, e depois se esconde e eu finjo que fiz. Acho que não está certo, já é hora de reconhecer seu trabalho".

Emily recuperou a atenção para reconhecer a profissionalidade de seu colega na tela. "Ryan é um ator incrível, ele pode interpretar qualquer tipo de gênero e brilhar: ele pode fazer comédia, pode fazer drama, pode fazer ação. Nesta história, temos tudo e acredito que o diretor aproveitou todas as suas habilidades". Quanto à precisão da descrição que a narrativa faz sobre o que é uma filmagem, Blunt disse: "é muito, muito precisa. Sinto que sempre há um pouco de caos ao fazer um filme: quanto maior a produção, mais caótica a filmagem parece se tornar". Quando perguntada se os especialistas em cinema deveriam ganhar um Oscar, a atriz terminou dizendo: "A Academia está mudando e há um grupo de especialistas dentro da academia que há vários anos está pedindo por sua estatueta. Estamos no processo de conseguir isso e acredito que vai acontecer".