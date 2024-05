Por que a série norueguesa ‘Noite de Verão’ faz tanto sucesso na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix tem apostado em produções internacionais que se destacam por suas histórias e cinematografia. Estas têm ganhado uma popularidade crescente entre os amantes de filmes e séries, pois oferecem algo diferente do que Hollywood nos acostumou. Dentro deste leque de produções estão os famosos doramas, as séries alemãs de true crime, os thrillers franceses e os dramas noruegueses, sendo estes últimos algo que tem chamado muito a atenção.

As séries norueguesas costumam se destacar por seus roteiros inteligentes e bem escritos. Essas produções geralmente abordam temas profundos e complexos, como amor, perda, traição e redenção, com sensibilidade e realismo que ressoam com o público.

Além disso, os personagens são ricamente desenvolvidos e têm motivações críveis, o que torna fácil para os espectadores se conectarem com eles e se identificarem com suas lutas.

É precisamente um drama norueguês que atualmente está entre os primeiros lugares do Top 10 semanal da Netflix, onde são revelados os títulos com maior audiência. ‘Noite de Verão’ e promete te encher de amor e empatia do início ao fim.

Noite de Verão

Do que se trata ‘Noite de Verão’?

Não é uma adaptação da famosa obra de Shakespeare, mas sim uma história inspirada na tradicional celebração de pleno verão que ocorre em junho, celebrando o auge do dia mais ensolarado do ano.

A série segue Carina (Pernilla August) e Johannes (Dennis Storhøi), que estão casados há 30 anos, mas no meio de sua festa de verão, decidem contar aos seus familiares e amigos o maior segredo que mantiveram oculto por anos.

Um a um, os convidados vão chegando à celebração. Incluem as filhas de Carina e Johannes, Hanne e Helena (Sofia Tjelta), e a filha de Johannes de seu primeiro casamento, Petronella (Maria Agwumaro). Darius chega com seus pais, Tabur (Kadir Talabani) e Jannike (Linn Skåber), além de seu irmão Robert (Eirik Hallert), que era amigo de Helena. Depois, temos o irmão de Johannes, Håkan (Christopher Wollter), e sua namorada, muito mais jovem, Sara (Fanny Klefet), que chegam em um barco.

Noite de Verão

Uma confusão familiar digna de um drama

Os primeiros trinta minutos da série limitada nos mergulham em uma trama familiar complexa. Apresenta-nos Carina e Johannes, um casal casado há quarenta anos, com duas filhas adultas e uma terceira filha do primeiro relacionamento do marido. A relação de Carina com sua vida torna-se o foco central, pois, ao chegar aos sessenta anos, ela busca mudar radicalmente sua existência para aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta.

No entanto, a apresentação inicial dos problemas de Carina é um pouco confusa. Embora inicialmente pareça aludir a um declínio cognitivo, depois simplesmente expressa seu desejo de se divorciar e viver como deseja.

Noite de Verão

Isso levanta questões sobre a verdadeira natureza de sua situação e se o declínio cognitivo foi real ou apenas um medo da monotonia. A trama também se ramifica para outros relacionamentos dentro da família, como a conexão de Johannes com Petronella e os problemas matrimoniais de Hanne com Lysander.

Embora haja muito a descobrir, a atmosfera acolhedora e familiar da casa à beira do lago nos mantém interessados e ansiosos para ver como essas histórias se desenrolarão no futuro da série.

Criada por Per-Olav Sørensen, este drama familiar agridoce, tal como os filmes do autor, esta série tem uma sensação mais teatral, ou seja, como uma peça de teatro, onde os personagens intelectualizam suas emoções para estarem satisfeitos com suas vidas em vez de perseguirem a felicidade convencional.