O olhar e o abraço de Beckham para Antonela Roccuzzo que desencadearam rumores

Antonela Roccuzzo e Lionel Messi foram um dos casais mais elogiados no meio esportivo devido ao relacionamento inabalável que mantiveram por mais de 15 anos, o que os levou a formar uma família junto com seus filhos: Thiago, Mateo e Ciro.

Ambos têm dado uma lição de amor e união ao se apoiarem nos bons e maus momentos, mas nos últimos meses têm enfrentado algumas fofocas, como o olhar de Messi para uma repórter argentina e agora a aproximação que Antonela teria tido com David Beckham, um dos homens considerados mais bonitos do mundo esportivo.

Messi e Antonela mudaram-se para Miami com seus filhos porque o jogador de futebol se juntou ao Inter de Miami de Beckham, e tem sido visto várias vezes compartilhando não apenas com o britânico, mas também com sua esposa Victoria Beckham.

O abraço de Beckham a Antonela que deu o que falar

Embora não seja a primeira vez que ligam Antonela Roccuzzo a David Beckham, pois anteriormente vazou um vídeo onde se pode ver sua emoção ao estar perto do empresário, agora foram flagrados compartilhando um abraço caloroso promovido pela esposa de Messi, o que tem sido motivo de comentários.

Através das redes sociais, apareceu o momento em que a argentina está no estádio de futebol aguardando nas arquibancadas, enquanto Beckham cumprimenta algumas pessoas presentes e, ao ver a modelo, manda-lhe um beijo com as mãos, mas ela o chama discretamente para cumprimentá-lo, enquanto ele a olha e, sem pensar, se aproxima e a abraça com muito carinho.

A situação tem sido motivo de discussão entre os internautas, pois afirmam que há algo a mais entre eles e que essa aproximação não seria do agrado do futebolista argentino.

“Não pode apresentar a sua mulher ao Beckham e não acontecer nada”, “Estão comendo em silêncio”, “Há algo ali”, “Acho que o Messi não só perde a Champions, mas também a sua mulher”, “Todas nós o entendemos se ela trair o marido”, “É o maldito Beckham, mano, todas as mulheres estão aos seus pés”, foram alguns comentários.

Apesar disso, Roccuzzo demonstrou ter formado uma bela amizade com os Beckham, pois compartilhou diferentes momentos e até presentes com Victoria, então a situação poderia ser o carinho que ambas as famílias estabeleceram.