O filme mais comovente da Netflix vai te deixar completamente chocado

No catálogo da Netflix, há um filme chileno que é comovente e aborda o tema do abuso sexual e tráfico infantil. Trata-se do filme ‘Blanquita’, um drama escrito e dirigido por Fernando Guzzoni.

‘Blanquita’ é baseado no caso Spiniak, que em 2003 envolveu a desmantelação de casos de abuso e tráfico de crianças nas mãos de um famoso empresário. O elenco é liderado por Laura López, Alejandro Goic, Amparo Noguera e Marcelo Alonso.

O longa-metragem latino-americano acabou por desmascarar uma rede de pedofilia liderada por um senador chileno. O diretor Fernando Guzzoni optou por focar em um dos depoimentos da investigação de uma adolescente, cujo nome é posteriormente adotado pelo filme.

Branca, a testemunha chave

A jovem vivia em um orfanato onde ocorriam violações, e suas experiências detalhadas que ela diz ter tido nesses eventos serviram como evidências para denunciar o senador em questão, conforme relatado pelo portal Rating Cero.

“Blanca, uma residente de um lar de acolhimento de 18 anos, é a testemunha chave em um escândalo que envolve crianças, políticos e homens ricos participando de festas sexuais. No entanto, quanto mais perguntas são feitas, menos claro fica exatamente qual é o papel de Blanca no escândalo”, é a sinopse do FilmAffinity.

A crítica considera-a uma narrativa crua

O padre que dirige o orfanato, Manuel Cura, vai obrigar Blanca a falar com a imprensa e contar a sua versão, o que fará com que para alguns ela se torne um símbolo feminista. No entanto, à medida que a investigação avança, começam a descobrir que nem tudo é como Blanca conta.

O drama foi destacado pela crítica como uma narrativa crua, mas justa com a história real e com interessantes nuances em seus personagens.

“Um dos aspectos mais marcantes do filme é a sua escolha estilística: a falta de cor e a aparente falta de emotividade na narrativa. (…) Fernando Guzzoni criou um retrato cru da sobrevivência em um mundo sombrio, e embora não seja um filme fácil de assistir, é um filme que convida à reflexão sobre a natureza da vitimização e do poder em nossa sociedade.”