O estranho apelido que Charles deu a Camila Parker quando eram amantes e que Lady Di descobriu da pior forma

Existem várias versões e explicações dos diferentes codinomes que o rei Charles III usava com seu amor de longa data, Camilla Parker Bowles, com quem ele teve um romance desde os 20 anos de idade e retomaram quando ele estava com a princesa Diana.

ANÚNCIO

Charles III e seu estranho apelido para Camila Parker

A chave para se nomear em segredo era uma pulseira que tinha as iniciais ‘G’ e ‘F’, que alguns traduzem como ‘Gladys’, para a futura duquesa da Cornualha, e ‘Fred’ para o futuro rei do Reino Unido.

A jovem Diana de Gales teria descoberto essa situação e então soube que seu noivo estava tendo um caso com Camila, conforme revelado pelo La Razón. Os apelidos teriam sido tirados dos personagens principais do programa de rádio ‘The Goon Show’, transmitido nos anos 50 pela BBC.

‘Gladys’: o apelido que o príncipe de Gales usava para se referir à sua amante Camila Parker

De acordo com o autor da publicação ‘Príncipe de Gales: Uma biografia’, Jonathan Dimbleby, as iniciais ‘G’ e ‘F’ realmente correspondem a um apelido que o príncipe Charles deu a Camilla: ‘Girl Friday’, baseado no filme ‘His Girl Friday’, de 1940.

O filme conta a história de um editor de jornal, Walter Burns, interpretado por Cary Grant, que está prestes a perder sua melhor repórter, sua ex-esposa, Hildy Johnson, que está quase se casando com outro homem.

Atualmente, o rei Charles III está totalmente focado em sua recuperação após o terrível diagnóstico de câncer, juntamente com Kate Middleton, que também está afastada da vida pública e de seus deveres reais enquanto enfrenta uma batalha difícil. Por outro lado, o príncipe William está liderando a monarquia ao lado da rainha Camila, ambos têm fortalecido laços para recuperar o prestígio de uma realeza que tem enfrentado problemas muito difíceis recentemente.