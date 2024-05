‘O caso Asunta’: 5 diferenças entre a minissérie da Netflix e a história real

O caso Asunta tem prendido a atenção do público na Netflix desde a sua estreia, com uma história cheia de intriga baseada num crime real que chocou a Espanha em 2013: o assassinato de Asunta Basterra.

ANÚNCIO

Na verdade, o projeto liderado por Candela Peña e Tristán Ulloa tem ocupado o primeiro lugar no top 10 das séries de língua não inglesa mais vistas na plataforma por duas semanas consecutivas.

A série espanhola segue a cronologia do caso desde que os pais da menina de 12 anos, Alfonso Basterra e Rosario Porto, denunciaram seu desaparecimento até serem condenados por sua morte.

Embora o projeto se baseie em fatos reais, a produção de Ramón Campos recorreu a elementos criativos para proteger identidades e se ajustar ao ritmo narrativo de um thriller dramático.

5 grandes diferenças entre o caso Asunta e a vida real

Devido a isso, houve vários eventos na trama que não têm equivalente na realidade e vice-versa. Por isso, a seguir, contamos 5 diferenças entre a série e a realidade, de acordo com El Confidencial.

O amante de Rosario não fez aparições públicas

Manuel, o amante de Rosario Porto, não fez nenhuma aparição pública durante o caso. No meio do julgamento, foi chamado para testemunhar, mas os advogados de defesa se opuseram ao seu depoimento.

Apesar disso, ele aparece recriado em ‘O caso Asunta’ sob o nome de Vicente. Na ficção, ele é retratado como um homem casado, pai de um bebê de meses e muito mais jovem que Porto.

O juiz Malvar e outros personagens não existem

A série da Netflix alterou os nomes dos membros da equipe policial e judicial encarregada da investigação. Por isso, quem quiser saber sobre o juiz Malvar não encontrará nada.

E é que, no caso deste personagem em particular, trata-se de uma versão aparentemente ficcionalizada do verdadeiro juiz instrutor do caso Asunta Basterra, José Antonio Vázquez Taín.

Os agentes no caso eram mais de dois

Na vida real, o assassinato de Asunta Basterra foi investigado por um extenso grupo de guardas civis. No entanto, na série da Netflix, apenas dois são apresentados: Cristina Cruces e Javier Ríos.

De acordo com a fonte citada anteriormente, o criador Ramón Campos decidiu fazer isso dessa forma para evitar que o ponto de vista policial na série se tornasse confuso para os espectadores.

É importante destacar que as vidas de Cruces e Ríos são uma criação totalmente fictícia para adicionar outro elemento humano. A dupla foi inspirada nos guardas civis Begoña Rodríguez e Marcos Martínez.

Muitos dados importantes são negligenciados

As pessoas que acompanharam de perto o desenvolvimento do caso Asunta em 2013 perceberam que houve muitos elementos importantes da investigação real que não apareceram na minissérie.

E é que, por ser uma ficção de seis episódios, a trama teve que se concentrar nos eventos mais relevantes do caso, então houve detalhes nas declarações e testemunhos que foram deixados de fora.

O caso Asunta foi um caso encerrado na vida real

No final da série, a trama apresenta várias situações que a Justiça descartou. A escolha narrativa permite vislumbrar melhor o que poderia ter acontecido com Asunta em 21 de setembro de 2013.

Na vida real, o caso foi encerrado e o veredicto do júri que considerou Rosario Porto e Alfonso Basterra culpados pelo assassinato de Asunta Basterra foi firme, embora muitas incógnitas ainda permaneçam sem solução.