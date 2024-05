Nunca deixe o rei esperando: revelada a reação furiosa de Charles contra Kate Middleton e William

O rei Charles III não estava no melhor humor quando o príncipe William e Kate Middleton chegaram atrasados à sua coroação, no ano passado, de acordo com o livro do biógrafo real Robert Hardman, ‘The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy’.

A reação chocante do rei Charles III contra o príncipe William e Kate Middleton

Na sua obra literária, de acordo com a revista People, Harman afirmou que Charles, de 75 anos, e a rainha Camila, de 76 anos, chegaram cedo para a grande coroação na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, em 6 de maio de 2023.

Kate Middleton e Príncipe William (Leon Neal/AP)

Estava previsto que o príncipe e a princesa de Gales chegassem oito minutos antes do monarca atual e da rainha consorte, mas eles chegaram "um minuto e meio atrasados" com seus filhos, a princesa Charlotte, de 9 anos, e o príncipe Louis, que atualmente tem 6 anos.

O biógrafo descreveu a situação como “uma cena desconfortável” e afirmou que o atraso na coroação criou “uma camada adicional de estresse” para Charles e Camila. Além disso, o autor literário também revelou a tradução da leitura labial do que Charles III disse em imagens capturadas por uma câmera da Sky News, enquanto esperava por seu filho e nora.

Robert Harman revela detalhes da reação de Charles III

“Nunca conseguimos chegar a tempo... Sempre há algo... Isso é chato”, disse o monarca, de acordo com Hardman.

Robert Hardman descobriu que o príncipe e a princesa de Gales chegaram atrasados à coroação possivelmente porque estavam fazendo um vídeo para a celebração. Enquanto isso, o pessoal do casal informou a Hardman que o seu veículo ficou preso atrás da comitiva de Charles e Camila, o que não teria acontecido se o rei não tivesse chegado cedo.

Camila Parker e Rei Charles III O rei Charles III e a rainha Camilla da Grã-Bretanha acenam para a multidão na varanda do Palácio de Buckingham após a cerimônia de coroação, em Londres, sábado, 6 de maio de 2023. (AP Foto/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

“É incomum que as duas chegadas mais importantes a um evento tão significativo, e em uma rota tão movimentada, sejam tão impontuais”, escreveu Hardman em seu livro. “O resultado é uma reescrita frenética da ordem de execução. Não há tempo para que os galeses e seus dois filhos mais novos entrem na frente do Rei e da Rainha. Agora eles devem seguir atrás e fechar a retaguarda”.