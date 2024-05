Netflix: série está novamente em alta poucos dias antes do lançamento de sua nova temporada

Ao longo de sua vida, o Netflix lançou uma quantidade incalculável de séries e filmes originais. Alguns não são bem recebidos pelos assinantes, outros passam completamente despercebidos.

No entanto, algumas conseguem conquistar as audiências a ponto de se tornarem fenômenos. Este é o caso da trama que voltou a ser tendência pouco antes do lançamento de sua nova temporada.

Qual é a série da Netflix que voltou a ser tendência?

Trata-se da série americana Bridgerton, um drama produzido por Shonda Rhimes e baseado nos romances de Julia Quinn, cuja terceira temporada será lançada em 16 de maio de 2024.

A nova entrega do projeto, um dos mais vistos em toda a história da plataforma de streaming, será dividida em duas partes, compostas por quatro capítulos cada uma.

O primeiro será lançado em 16 de maio; enquanto isso, o segundo chegará em 13 de junho. Os seguidores da série estão muito ansiosos para a estreia e não podem esperar para ver os episódios inéditos.

Terceira Temporada de Bridgerton (Cortesía de Netflix © 2024)

Apenas alguns dias após seu lançamento no serviço digital, a ficção ambientada no século XIX voltou a ocupar um lugar no top 10 das séries mais assistidas em vários países da América Latina.

Os dados mostram que os usuários estão voltando a assistir as temporadas anteriores da história para relembrar o que aconteceu na trama antes da estreia da tão aguardada terceira temporada.

Desta forma, a narrativa de época volta a competir na semana com os últimos sucessos do serviço digital, como ‘Bebê Rena’ ou ‘A rainha das lágrimas’, para citar alguns.

O sucesso de Bridgerton na Netflix

‘Bridgerton’ estreou na Netflix no final de 2020. Após o lançamento, a série causou um alvoroço absoluto com sua história de dramas familiares e romance, cenas picantes e estética de fantasia.

O sucesso de sua primeira temporada foi tão avassalador que o gigante da transmissão não demorou a confirmar novas temporadas. Em 2022, sua segunda temporada chegou e superou as expectativas.

Na verdade, ambos ocupam um lugar no top 10 das séries em inglês mais vistas na história da Netflix. A primeira está em quarto lugar, com incríveis 113,3 milhões de visualizações.

Entretanto, a segunda mantém-se na nona posição com nada mais, nada menos que 93,8 milhões de visualizações. Ao mesmo tempo, em maio do ano passado, a plataforma estreou um spin-off da série.

Índia Amarteifio e Corey Mylchreest Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (Liam Daniel / Netflix © 2023)

O projeto, intitulado ‘Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton’, permaneceu várias semanas nos rankings semanais das séries de língua inglesa mais assistidas em todo o mundo.

Agora, os olhos estão voltados para a terceira temporada da série. Embora a barra esteja alta para a trama que retorna com um novo showrunner, tudo indica que ela conseguirá igualar suas antecessoras.

Sobre o que será a terceira temporada de Bridgerton?

A terceira temporada de Bridgerton seguirá a história de amor entre Colin Bridgerton e Penelope Featherington, interpretados pelos atores Luke Newton e Nicola Coughlan, respectivamente.

"Penelope Featherington abandonou seu sonho de conquistar Colin Bridgerton depois de ouvir o que ele disse sobre ela na temporada passada. Agora que isso ficou para trás, Penelope decide que é hora de se casar, preferencialmente com alguém que lhe ofereça a independência necessária para continuar sendo lady Whistledown, longe de sua mãe e de suas irmãs", diz a sinopse.

"Infelizmente, suas inseguranças minam todas as suas tentativas de casamento. Enquanto isso, Colin volta de sua viagem de verão feliz com sua imagem renovada, mas fica desconcertado com o inesperado desprezo de Penelope, a única pessoa que sempre o amou como ele é", continua o texto.

Terceira Temporada de Bridgerton (Liam Daniel/Netflix © 2024)

"Com a esperança de recuperar sua amizade, Colin propõe ajudá-la a ter mais confiança para encontrar um pretendente. Quando essa mentoria começa a dar frutos, Colin se pergunta se o que sente por Penelope é amizade... ou algo mais", avança o resumo.

“E como se tudo isso não bastasse para Penelope, ela está distante de Eloise, que encontrou apoio em uma pessoa inesperada, e passar tanto tempo com os Bridgertons torna cada vez mais difícil manter o segredo de seu alter ego, Lady Whistledown”, conclui.