Netflix: a polêmica série belga com cenas picantes

Num verão cheio de tensões na costa belga, ‘Nem Tão Perfeitos Assim’ mergulha na difícil vida de um grupo de jovens ricos, enfrentando o amor, os segredos e as pressões sociais.

Seguindo o estilo de ‘Elite’, a série espanhola que está disponível na Netflix, este título tem muitas semelhanças. O sucesso desta série foi tanto que conseguiu chamar a atenção do público internacional, escalando rapidamente para as posições mais altas das tendências mundiais.

"Durante um verão tenso na costa belga, um grupo de amigos ricos enfrenta a dura realidade da vida adulta, do amor e das expectativas sociais", revela a sinopse desta ficção composta por dez capítulos de aproximadamente 30 minutos de duração cada. Sua premissa consegue envolver o espectador com um início lento, mas mantém um ritmo constante a partir do segundo episódio.

A história mergulha na vida de um jovem e sua mãe que chegam a uma área rica para investigar o desaparecimento de um parente. Logo, ele se vê envolvido em um amor, misteriosamente ligando as vidas de vários personagens. A produção se destaca por seu foco nas complexidades humanas, mostrando personagens em busca de uma vida perfeita, enquanto escondem seus segredos sombrios.

‘Nem Tão Perfeitos Assim’ consegue explorar a evolução desses personagens e os diferentes desafios que precisam enfrentar, oferecendo um olhar verdadeiro sobre suas vidas. Apesar de alguns tropeços no roteiro e atuações irregulares, a série tem sido aclamada por seu tratamento de temas como saúde mental, trauma familiar e bipolaridade.