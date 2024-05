Netflix: a minissérie de 4 episódios baseada em uma história real comovente que vai te deixar sem palavras

A Netflix consolidou-se como uma das plataformas de streaming mais assistidas e populares no mundo do entretenimento atual. Sua extensa e diversificada biblioteca de filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdo original vasto tem atraído a atenção de milhões de assinantes.

‘Olhos que condenam’: um drama cheio de histórias reais e injustiças raciais

‘Olhos que condenam’ é uma minissérie de televisão dos Estados Unidos que estreou em 2019 na Netflix. Com o título original ‘When They See Us’, foi criada, dirigida e escrita por Ava DuVernay e narra a história dos eventos reais que ocorreram em Nova York, em 1989. É uma produção baseada na história real dos ‘Cinco do Central Park’, um terrível incidente que ocorreu na Big Apple.

“Cinco adolescentes do Harlem ficam presos em um pesadelo ao serem acusados de um ataque brutal no Central Park”, revela a sinopse oficial da Netflix. A série segue a história de Kevin Richardson, Raymond Santana, Antron McCray, Yusef Salaam e Korey Wise, cinco jovens afro-americanos que foram falsamente condenados e acusados por um suposto assalto e estupro de uma mulher.

É uma minissérie baseada em fatos reais

Os cinco adolescentes de Harlem se veem envolvidos em um pesadelo sem precedentes. A trama da minissérie gira em torno de como foram interrogados e coagidos a dar confissões falsas. Ao mesmo tempo, explora o impacto que o incidente teve nas vidas dos jovens e de seus familiares. Além disso, essa produção busca fazer uma poderosa reflexão sobre a injustiça racial e o sistema jurídico penal.

Em 1989, cinco jovens de ascendência afro-americana e latina foram injustamente acusados de estupro e agressão a uma mulher no Central Park. Em 1990, todo o grupo foi condenado erroneamente, mas em 2002 um homem chamado Matías Reyes confessou o crime.